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국립의대 '1.3점 승부' 후폭풍…"평가 자료 모두 공개해야 "

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AI 핵심 요약

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  • 전남광주통합특별시가 2일 순천대를 국립의대 후보로 선정했다
  • 목포대와 교수평의회는 1.3점 차 평가의 기준 공개를 요구했다
  • 서남권 시민사회도 재검증과 대학병원 확보를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

목포대 교수평의회·노조·서남권 시민단체 "졸속 심사 의혹 검증해야"

[무안·광주·목포·순천=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 국립순천대학교를 전남 국립의과대학 신설 후보대학으로 선정한 가운데 국립목포대학교를 비롯한 지역사회의 반발이 거세지고 있다.

국립목포대학교 교수평의회와 전국공무원노동조합 대학본부 국립목포대학교지부는 2일 각각 성명을 내고 양 대학이 제출한 의대 신설 추진계획서와 세부 평가기준 및 항목별 평가결과를 공개하고 선정 과정의 전문성과 공정성을 검증해야 한다고 밝혔다.

이번 평가에서 순천대는 89.15점으로 목포대 87.85점을 1.3점 앞서 추천대학으로 결정됐다. 목포대 측은 36년간 추진해온 국립의대 설립 여부가 불과 1.3점 차이로 결정된 만큼 어떤 기준과 절차로 점수가 산출됐는지 지역민이 납득할 수 있도록 공개해야 한다고 주장했다.

국립목포대 전경. [사진=조은정 기자] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

특히 방대한 양의 계획서를 심사위원들이 1시간 남짓 검토한 뒤 대학별 20분 발표와 30분 질의응답을 통해 평가했다며 심사 시간이 충분했는지 의문을 제기했다. 심사위원 구성과 의과대학 설립 및 의료인력 양성 분야의 전문성을 갖췄는지도 검증해야 한다고 요구했다.

교수평의회는 전남 서남권의 의료취약성과 도서·농어촌 지역의 의료 접근성 문제가 평가에 제대로 반영됐는지도 따져야 한다고 밝혔다. 무안·신안·진도·해남·영암 등 광범위한 의료취약지역 주민들이 응급·중증 진료를 위해 장거리 이동을 해야 하는 현실을 고려해야 한다는 주장이다.

또 양 대학의 교육·연구 인프라와 부지 및 교육병원 확보계획 그리고 교원 충원계획이 어떤 기준과 배점으로 평가됐는지 공개할 것을 촉구했다. 평가항목별 점수와 주요 판단 근거까지 공개해야 결과에 대한 지역사회의 의문을 해소할 수 있다는 것이다.

목포대 측은 이번 논란이 대학 간 경쟁을 넘어 지역의 생명권과 의료격차 해소에 관한 문제라고 강조했다. 정치적 이해관계나 지역 간 안배가 아니라 실제 의료수요와 의료취약성을 기준으로 국립의대 입지가 결정돼야 한다는 입장이다.

목포대 교수평의회와 노조는 "결과를 무조건 부정하려는 것이 아니다"며 "평가가 전문적으로 이뤄졌다면 과정과 근거를 투명하게 공개해 지역사회의 의문을 해소해야 한다"고 촉구했다.

대학 내부의 반발은 지역사회로도 번지고 있다. 목포·신안·무안 등 서남권 시민사회는 국립의대 선정 과정에 대한 검증과 함께 서남권 대학병원 확보를 위한 공동 대응에 나섰다.

서남권연대는 지난달 31일 목포에서 '36년 숙원 무산, 책임과 서남권 의료의 미래를 묻다'를 주제로 긴급토론회를 열고 국립의대 선정 결과와 관련한 평가자료 공개와 책임 규명 및 서남권 대학병원 확보 방안 등을 논의했다.

토론회에는 목포시민주권행동과 목포대학교 교수평의회, 무안자치주권시민연대, 서남권민생포럼, 공신련 신안·목포지부, 시민정책·행동 등이 참여했다.

송하철 목포대 총장이 의대 유치 무산에 대한 책임을 지고 사의를 표명한 데 이어 대학본부 보직교수들도 사퇴 의사를 밝히면서 대학 지도부 책임론도 불거졌다.

지역 시민사회에서도 심사자료 공개와 재검증을 요구하는 목소리가 잇따르고 있다. 목포대 측은 평가 과정의 부실성과 공정성 논란이 해소되지 않을 경우 법적 절차까지 검토할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있다.

ej7648@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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