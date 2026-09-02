하동군 관광, AI로 더 편리하게…관광공사, AI기술 기업 6개사 선정

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 28일 열린 'AI 기반 지역관광 문제해결 프로젝트'를 통해 경남 하동 주요 관광지의 현안을 해결할 혁신 기술 기업 6개사를 최종 선정했다.

이번 프로젝트는 AI 등 최첨단 기술을 보유한 민간기업과의 협업으로 지역 관광 현장의 문제를 해결하고, 하동을 찾는 관광객의 편의·안전을 높여 지역관광 경쟁력을 강화하고자 추진되었다.

[사진=한국관광공사]

이번 프로젝트는 연간 50만 명 이상이 찾는 천년고찰 지리산 쌍계사와 약 100만 명의 발길이 이어지는 대표 전통시장 화개장터가 있는 하동에서 진행한다. 해당 지역은 관광지 간 이동 불편, 벚꽃·단풍철 인파 밀집에 따른 안전사고 위험, 외국인 방문객 대상 다국어 안내 부족, 주차 혼잡 등의 관광 현안을 안고 있다.

공사는 이러한 현안을 해결하기 위해 AI 기반의 지도, 밀집도 분석, 다국어 안내, 주차 혼잡도, 맞춤형 서비스 등 5개 핵심과제를 선정했으며 최종 선발된 혁신 AI 기업과 함께 오는 9월부터 관광 현장 혁신에 나선다.

▲AI 지도 기반 맞춤형 이동 동선을 제공하는 '㈜프리그로우' ▲인파 및 차량 혼잡도 분석 기업 주식회사 '딥핑소스' ▲AI 도슨트 및 관광 안내 다국어 통역 제공기업 '주식회사 엑스엘에이트에이아이' ▲CCTV 기반 주차장 혼잡도 분석기업 '인트플로우 주식회사' ▲AI 디지털휴먼 기업 '씨플랫에이아이' ▲맞춤형 AI 영상 콘텐츠 제작 기업 '테일스튜디오' 등이 이번 프로젝트에 동참한다.

김영미 관광AI혁신본부장은 "우수한 기술력을 보유한 민간기업과의 협업을 통해 하동군의 관광 현안을 해결하는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며, "민간기업과의 협업을 지속 확대해 지역 관광 현장의 크고 작은 불편을 해소해 나가겠다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com