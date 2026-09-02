경기도 연천 염소농가서 보툴리즘으로 49마리 폐사 확인

[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부동물위생시험소는 지난달 20일 연천군 소재 염소농가에서 건강하던 염소 10여 마리가 갑자기 폐사했다는 신고를 접수하고 정밀 검사를 실시한 결과 보툴리눔균(Clostridium botulinum)이 생성하는 신경독소가 검출됐다고 2일 밝혔다.

경기도북부동물위생시험소 전경. [사진=경기도]

시험소에 따르면 해당 농장에서는 전체 사육 개체 60마리 중 49마리가 보툴리즘에 감염돼 폐사한 것으로 확인됐다. 시험소는 독소검사 등 추가 정밀 검사를 통해 이를 최종 보툴리즘으로 진단했다.

보툴리즘은 보툴리눔균이 만들어내는 신경독소에 오염된 사료나 물을 동물이 섭취하면서 발생하는 중독성 질병이다. 가축전염병으로 분류되지는 않지만 섭취한 독소량에 따라 기립불능, 마비 등의 증상이 나타나며 독소량이 많을 경우 눈에 띄는 임상 증상이 나타나기도 전에 폐사할 수 있는 치명적 질환으로 알려져 있다.

소에서는 보툴리즘이 1999년 국내에서 처음 확인된 이후 2011~2012년 경기 포천·연천 지역 20여 개 농가에서 대규모로 발생해 400마리 이상이 폐사한 사례가 있다. 이후로는 산발적인 발생이 이어지고 있다.

보툴리즘은 계절에 관계없이 발생할 수 있으나 고온다습한 여름철 특히 집중호우와 같은 기상 여건이 이어질 때 발생 위험이 커지는 것으로 알려져 있다. 경기도북부동물위생시험소는 밀폐된 공간에 장기간 보관한 변질·부패 사료, 오염된 물, 축사 주변에 방치된 동물 사체 등이 주요 위험 요인이라고 설명했다.

최옥봉 경기도북부동물위생시험소장은 "평소와 같은 사료를 급여하더라도 보관 상태, 기온, 습도 등 환경 변화에 따라 사료 오염과 변질이 발생할 수 있다"며 "축사 내·외부를 청결하게 유지하고 급이·급수 시설 관리에 각별히 신경 쓰는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

최 소장은 또 "경기도에서 보툴리즘 예방백신을 지원하고 있는 만큼 과거 보툴리즘이 발생했거나 발생 우려가 있는 소 및 염소 사육 농가에서는 매년 정기적으로 백신 접종을 실시하는 것이 바람직하다"며 백신 접종 참여를 거듭 당부했다.

한편 경기도북부동물위생시험소는 지난 2024년 9월 국내에서 처음으로 염소 보툴리즘을 공식 진단한 이후 관련 모니터링과 예방 활동을 지속적으로 강화하고 있다.

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