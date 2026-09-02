서울시, 가을철 서울숲서 산책·영화·공원 프로그램 운영

'가을 추천 정원 18선' 선정...이색 가을 콘텐츠 제공

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 서울숲에서 가을철 계절의 변화와 정원의 매력을 즐길 수 있는 '가을 추천 정원 18선'을 선정하고 가을 정원문화 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.

가을 추천 정원은 특성에 따라 '가을빛 따라 걷기 좋은 정원', '책 한 권 들고 머물기 좋은 정원', '가을을 발견하기 좋은 정원' 등 세 가지 주제로 나눠 각각 6곳씩 선정했다. 자작나무, 메타세쿼이아, 그라스류를 따라 산책하거나 열매, 씨앗, 단풍, 억새 등을 관찰하며 계절의 변화를 즐길 수 있다.

서울시 '가을밤 정원극장' 상영작 [사진=서울시]

서울숲 가족마당에서는 9월과 10월 매주 금요일 또는 토요일 '가을밤 정원극장'을 운영한다. 오는 4일 '미드나잇 인 파리'를 시작으로 '이웃집 토토로', '시크릿 가든', '패딩턴 2', '건축학개론', '웡카' 등 총 9편을 상영할 예정이다.

오는 18일부터 20일까지 서울숲 야외무대에서는 '서울스테이지 in 어텀페스타'가 열린다. 창작 댄스 뮤지컬, 대학생 뮤지컬 쇼케이스, 뮤지컬 갈라 콘서트 등 총 5차례 공연이 펼쳐진다. 9~10월에는 서울숲 곳곳의 정원에서 가을 버스킹도 이어진다.

정원도슨트와 함께 정원을 둘러보는 '가을 정원 깊이 읽기'가 마련된다. 쉼·식물·계절을 주제로 정원의 휴식과 치유 기능, 식물의 특성과 식재 의미, 계절에 따른 정원의 변화 등을 살펴본다. 총 10회에 걸쳐 회당 10명씩 사전 신청을 받아 운영한다.

서울숲의 생태를 직접 관찰하는 프로그램을 진행한다. '공원 생물 탐사대', '신기한 생물 교실', '곤충 표본 체험교실' 등을 통해 공원과 습지에 서식하는 생물을 관찰할 수 있다. 야간에는 '별빛따라 서울숲 탐험', '가을밤, 풀벌레의 오케스트라' 등을 통해 풀벌레 소리를 듣고 야행성 곤충을 관찰하는 프로그램이 운영된다.

서울숲에서만 즐길 수 있는 이색 체험을 마련했다. 국가유산청과 함께 K-헤리티지정원을 배경으로 퓨전국악 공연을 선보이는 '헤리티지정원 쉼표 음악회'를 매주 금·토요일 운영한다. 러닝·걷기, 리커버리 스트레칭, 채소 브런치를 결합한 '포레스트 가든 런-러닝 레벨업'과 한국마사회의 '도심 승마 체험' 등도 진행한다.

성수 지역과 연계한 프로그램도 열린다. 내달 9일부터 11일까지 '성동예술정원'에서 지역 예술가들의 친환경 목공·도자·섬유 작품을 전시·판매한다. 11일에는 환경·자연·정원·숲을 주제로 한 단편영화와 시네토크를 선보이는 '제7회 다양성洞 영화제'를 개최한다.

프로그램별 일정과 참여 방법은 2026 서울국제정원박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 운영된다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "올가을 서울숲에서는 정원 산책과 영화·공연, 생태체험부터 다양한 이색 콘텐츠까지 시민들이 각자의 방식으로 가을 정원을 즐길 수 있도록 했다"고 말했다.

blue99@newspim.com