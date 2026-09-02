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서울시청 '하늘전망대' 금·토 야간 개방...하절기 밤 10시까지 운영

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  • 서울시가 4일부터 시청 하늘전망대 운영을 확대했다.
  • 하늘전망대는 금요일 야간과 토요일에도 개방했다.
  • 시는 야간 관광공간을 넓혀 2027년 확대도 검토했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

별도 예약·이용료 없이 시청 본관 엘리베이터로 방문 가능
9월 18일부터 야간 '통통투어' 진행...전문 해설·야경 감상

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시청에서 덕수궁과 광화문, 숭례문 등 서울 도심의 야경을 즐길 수 있는 '하늘전망대'가 금요일 밤과 토요일까지 문을 연다.

서울시는 오는 4일부터 서울시청 본관 '하늘전망대' 운영시간을 확대한다고 2일 밝혔다. 기존에는 월~금요일 오후 6시까지 운영했지만 앞으로 금요일에는 야간까지 연장한다. 토요일에도 추가·연장 개방한다. 하늘전망대는 하절기에 오후 10시까지, 동절기에 오후 9시까지 이용할 수 있다.

서울시청 전망공간별 운영시간 [사진=서울시]

하늘전망대는 서울시청 본관 서측 8·9층에 조성된 약 122㎡ 규모의 시민 전망공간이다. 지난 7월 6일 개방한 이후 8월 30일까지 8주간 6만6000여명이 방문했다.

전망대에서는 덕수궁과 대한성공회 서울주교좌성당을 비롯해 광화문에서 숭례문까지 이어지는 세종대로 일대를 한눈에 볼 수 있다. 별도의 예약이나 이용료 없이 시청 본관 1층 전용 엘리베이터를 이용해 방문할 수 있다.

서울시는 하늘전망대와 함께 시청사 일대의 야간 전망 공간도 확대한다. 서소문청사 1동 13층 '정동전망대'에서는 덕수궁과 정동 일대의 야경을 감상할 수 있다. 서울도서관 5층 옥상정원 '하늘뜰'은 이달부터 기존 세종대로 방면에 더해 서울광장 방면 전망공간까지 전면 개방한다.

오는 18일부터는 서울시청의 역사·건축·야경을 함께 즐길 수 있는 야간 '통통투어'도 운영한다. 매주 금·토요일 오후 7시30분부터 1시간 동안 전문 해설사와 시청사를 둘러본 뒤 하늘전망대와 하늘뜰에서 서울 야경을 감상하는 프로그램이다. 오는 15일부터 온라인 사전예약을 받는다.

시청사와 서울도서관 경관조명도 이달부터 매일 일몰 30분 후부터 오후 11시까지 운영한다. 서울시는 지난 7월 시청 본관에 경관조명 1721개를 설치했다. 서울도서관에는 경관조명 180개와 포인트 조명 118개를 마련했다. 평소에는 서울을 상징하는 색상과 해치, 계절색 등을 활용한 디자인을 선보이고 주요 축제나 도시외교 기념일에는 별도의 테마 조명을 연출한다.

서울시는 하늘전망대·하늘뜰·정동전망대를 잇는 '조망·휴식벨트'를 구축해 시청사 일대를 도심 야간 관광·문화 공간으로 조성한다는 계획이다. 올해 시범 운영 결과와 방문객 반응을 검토해 2027년부터 주 6일 야간 개방하는 방안도 추진한다.

곽종빈 서울시 행정국장은 "퇴근 후나 주말 저녁, 시민과 관광객이 부담 없이 시청사를 찾아 서울의 야경과 다양한 빛을 즐길 수 있도록 야간 콘텐츠를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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