韩8月消费者物价同比涨3.1% 时隔两个月重返3%区间

纽斯频通讯社世宗9月2日电 韩国国家数据处2日发布的数据显示，8月消费者物价指数（CPI）为120.05（2020年=100），同比上涨3.1%，涨幅较7月的2.8%扩大0.3个百分点；环比上涨0.2%。消费者物价涨幅时隔两个月再次回到3%区间。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

数据显示，今年以来韩国消费者物价涨幅1月和2月均为2.0%，3月升至2.2%，4月升至2.6%，5月和6月分别为3.1%和3.2%，7月回落至2.8%，8月再次升至3.1%。

从主要支出项目看，通信价格同比上涨16.6%，涨幅明显，对总体物价上涨的贡献率为0.63个百分点。交通价格主要受柴油、汽油等石油类产品价格上涨影响同比上涨7.2%，对总体物价上涨的贡献率为0.73个百分点。

从商品和服务类别看，工业产品价格同比上涨3.7%，对总体物价上涨的贡献率为1.24个百分点。服务价格同比上涨3.7%，其中公共服务价格上涨6.5%，个人服务价格上涨3.5%。手机通信费上涨26.7%，保险服务费上涨13.4%，海外团体旅游费用上涨14.9%，汽车维修费上涨6.3%，外出就餐价格上涨2.7%。

相反，农水产品同比下降2.6%，农产品下降6.7%，其中白菜、番茄、西瓜、桃子、苹果等价格较去年同期下降。但环比来看，新鲜蔬菜价格上涨12.5%，其中白菜、菠菜、黄瓜、萝卜叶、韭菜等涨幅较大。

反映居民实际生活中较常感受到的价格变化的生活物价指数同比上涨3.2%。核心物价涨幅也有所扩大。按照经合组织（OECD）口径计算的剔除食品和能源后的指数同比上涨3.4%，较7月的2.6%扩大0.8个百分点；剔除农产品和石油类产品后的指数同比上涨3.1%，较7月的2.5%扩大0.6个百分点。

另外，今年1月至8月，韩国消费者物价累计同比上涨2.6%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社