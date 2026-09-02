韩产业部长官金正官访美 参加G20创新部长会议

纽斯频通讯社首尔9月2日电 韩国产业通商部长官金正官1日启程前往美国，将参加二十国集团（G20）创新部长会议，并就对美投资、关税等经贸议题与美方磋商。

资料图：韩国产业通商部长官金正官。【图片=纽斯频通讯社DB】

据产业通商部消息，金正官1日在仁川国际机场接受记者采访时表示，美国是此次G20创新部长会议的主办方，应美国商务部长霍华德·卢特尼克邀请参加。

他说，访美期间还安排了与卢特尼克会面，双方有必要就此前在韩国国内持续讨论的相关议题作进一步确认。

关于韩国政府计划于9月公布的首个对美投资项目，金正官说，目前有关磋商仍在进行，韩方正努力按照计划推进。对于项目具体内容，他表示由于涉及双方谈判，目前不便透露更多信息。

韩美两国2025年就韩国对美投资总额达3500亿美元以及美国对韩产品征收15%关税等事项达成协议。目前，作为首个对美投资项目，得克萨斯州液化天然气（LNG）联合循环发电厂等能源项目正在被重点考虑。

根据行程安排，金正官将于当地时间2日参加在美国北卡罗来纳州举行的G20创新部长会议。

3日他将在华盛顿特区与大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）举行投资申报仪式及座谈会，讨论扩大美国企业对韩投资的方案。4日金正官计划前往路易斯安那州，出席现代—浦项路易斯安那钢铁厂（HPLS）开工仪式。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社