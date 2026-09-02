调查：三星电子SK海力士领跑全球企业级SSD市场

纽斯频通讯社首尔9月2日电 市场调查机构集邦咨询（TrendForce）1日发布报告称，受生成式人工智能（AI）应用普及及数据中心投资增加等因素带动，2026年第二季度全球前五大企业级固态硬盘（SSD）厂商合计营收达375.9亿美元，环比增长103.6%，市场规模一个季度内实现翻倍。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

集邦咨询说，企业级SSD需求增长主要受到生成式AI和云计算基础设施扩张推动。随着云服务提供商持续建设数据中心，以及英伟达GB系列AI服务器机架大规模出货，对大容量、高性能存储设备的需求进一步增加。报告预计，相关需求在第三季度仍将保持较高水平。

从厂商排名看，三星电子第二季度企业级SSD营收约143.5亿美元，继续位居全球第一。该公司176层QLC产品出货量增加，高性能PCIe 5.0产品占比也有所提高。集邦咨询认为，随着北美主要云服务提供商加快将数据中心架构从PCIe 4.0升级至PCIe 5.0，三星电子能够同时供应DRAM和NAND闪存的优势进一步显现。

SK海力士集团（包括Solidigm）第二季度企业级SSD营收超过86.3亿美元，位居第二，环比增长85.9%。

美光科技第二季度企业级SSD营收约69.8亿美元，环比增长126.3%，在前五大厂商中增速最高，排名第三。铠侠营收约46.4亿美元，排名第四；闪迪营收约29.8亿美元，排名第五。

与此同时，中国厂商扩大NAND闪存产量以及中国国内云计算市场持续发展，可能成为影响未来市场竞争格局的重要因素。集邦咨询认为，中国厂商产能增加与本土云市场成长，可能对目前由三星电子、SK海力士等厂商占据主导地位的企业级SSD市场竞争格局产生影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社