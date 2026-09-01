인차이나포럼, '인공지능·녹색·도시'분야 인천·중국협력 모색

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 8일 주한중국대사관과 포럼을 연다
- 인차이나포럼 10주년 맞아 한중 협력 점검한다
- AX·GX·CX 전환기 새 협력 모델을 논의한다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 주한중국대사관과 공동으로 오는 8일 송도컨벤시아에서 '2026 인차이나포럼 국제콘퍼런스'를 개최한다고 1일 밝혔다.
올해로 출범 10주년을 맞은 인차이나포럼은 그동안 인천과 중국 간 교류와 비즈니스를 연결해온 대표적인 한중 협력 플랫폼이다. 이번 행사는 지난 10년간의 교류 성과를 바탕으로 향후 10년의 협력 방향을 찾는 자리가 된다.
이번 포럼의 주제는 'AX·GX·CX 대전환기, 새로운 한중협력의 모색'이다.
AX는 인공지능·기술 전환, GX는 녹색·에너지 전환, CX는 도시·문화 전환을 뜻한다. 인천시는 산업과 기술, 에너지, 도시와 문화 등 전 분야에서 진행되는 대전환기에 한중 양국이 상생할 수 있는 새로운 협력 모델을 논의한다는 계획이다.
행사는 8일 오전 10시부터 오후 5시까지 송도컨벤시아 프리미어볼룸에서 열린다.
인차이나포럼(INCHINA Forum)은 인천시가 중국과의 교류·협력을 강화하기 위해 만든 한중 교류·협력 종합 플랫폼으로 지난 2016년 출범했다.
hjk01@newspim.com