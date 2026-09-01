동해시, '사고를 미리 막는 안전' 선제적 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 1일 가을 축제 앞두고 선제 안전관리를 밝혔다.
- 무릉제·추석 전 행사장과 다중시설을 점검한다.
- 위험요인 사전발굴로 사고 예방체계를 강화한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 1일 시민의 일상과 밀접한 현장부터 선제적인 안전관리에 나설 계획이라고 밝혔다.
가을철은 축제와 다양한 행사가 이어지고 추석 연휴를 앞두고 시민과 관광객의 이동이 증가하는 시기다. 이에 시는 행사 임박 후 점검에서 벗어나 준비 단계부터 위험요인을 찾아 개선하는 예방 중심의 안전관리를 추진하기로 했다.
무릉제를 포함한 가을철 축제·행사는 사전 안전관리계획을 검토하고 행사장 시설물과 출입구, 관람객 이동 동선, 인파 밀집 예상구간, 비상대피로 등을 단계적으로 점검한다. 경찰과 소방 등 관계기관과의 조율을 통해 행사 개최 전부터 현장 대응체계를 갖출 예정이다.
추석 연휴를 앞두고는 다중 이용시설과 생활 주변의 안전 취약요인을 점검하고 발굴된 위험요인은 소관부서와 협력해 조치할 방침이다. 또 연휴 전까지 개선 여부를 확인해 안전관리의 실효성을 높여 나갈 계획이다.
산업 및 재난 분야도 함께 점검한다. 북평산업단지 등 지역의 화재와 화학사고를 비롯한 각종 사회재난에 대비해 관계부서와 경찰, 소방 등 유관기관의 비상연락망과 초기 대응체계를 상시 유지한다.
특히 안전총괄 기능을 중심으로 각종 안전업무를 '위험요인 사전 발굴→현장점검→개선조치→이행확인→비상대응'으로 연결하는 것이 핵심이다. 시민의 일상 속 위험요인을 지속적으로 관리해 나갈 예정이다.
동해시는 9월 무릉제와 추석 연휴, 가을철 각종 행사에 맞춰 점검 및 예방활동을 이어가며 '사고에 대응하는 안전'에서 '사고를 미리 막는 안전'으로 안전관리의 무게중심을 강화해 나갈 계획이다.
이인섭 안전과장은 "안전은 특별한 때에만 챙기는 것이 아니라 시민의 일상에서 시작돼야 한다"며 "축제와 추석을 앞두고 위험요인을 미리 살피고 관계기관과 빈틈없이 준비해 시민과 방문객 모두가 안심할 수 있는 환경을 마련하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com