해남군의회, 제2회 추가경정예산안 의결...23억 8300만원 삭감

AI 핵심 요약beta
- 해남군의회가 1일 2회 추경안을 의결했다
- 23억8300만원을 삭감해 예비비로 돌렸다
- 수입농산물 안전관리·재정자주권도 건의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군의회가 2026년도 제2회 추가경정예산안에서 23억 8300만원을 삭감하고 해당 재원을 예비비로 돌렸다.
해남군의회는 1일 제353회 정례회 제2차 본회의를 열고 2026년도 제2회 추가경정예산안과 주요 건의안을 심의·의결했다고 밝혔다.
이번 추경안은 지난 25일부터 28일까지 각 상임위원회 심사를 거친 뒤 31일 예산결산특별위원회에서 종합 심사를 진행했다.
예결특위는 사업계획에 대한 재검토가 필요하다고 판단해 두륜산 웰니스센터 조성사업 예산 22억8300만원을 삭감했다. 청년단체 사무실 관련 예산 2000만원도 같은 이유로 감액했다.
이와 함께 총무과 소관 행사 예산 1000만원과 뇌혈관 질환 응급의료체계 구축지원 사업 예산 7000만원 등을 포함해 모두 23억8300만원을 삭감했다. 삭감된 예산은 예비비로 편성했으며 나머지 예산은 원안대로 의결했다.
의회는 이날 수입 농산물 안전관리와 지방재정 자주권 강화를 촉구하는 건의안도 채택했다.
이성옥 의원이 발의한 '중국산 배추 안전성 문제에 따른 수입농산물 안전관리 강화 촉구 건의안'과 박상정 의원이 제안한 '지방재정 자주권 강화와 지방자치 실질화를 위한 제도개혁 촉구 건의안'이 각각 의결됐다.
의회는 건의안을 통해 중국산 배추를 비롯한 수입농산물에 대한 안전관리 강화와 유사 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계 구축을 정부에 요구했다.
민경매 의장은 "오늘 본회의에서 추가경정예산안과 주요 건의안을 처리한 뒤 내일부터는 2026년도 행정사무감사가 시작된다"며 "군민의 입장에서 행정을 꼼꼼히 살피고 합리적인 대안을 제시하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 해남군의회는 2일부터 9일까지 2026년도 행정사무감사를 진행한다. 오는 15일 제3차 본회의를 끝으로 제353회 정례회 일정을 마무리할 예정이다.