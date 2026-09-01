대전소방, 고난도 재난현장 대비 로프구조 특별훈련

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 1일부터 로프구조 특별훈련을 했다.
- 구조대원 18명이 고소·급경사 접근과 인명구조를 익혔다.
- 대전소방은 고난도 재난 대응체계 강화를 추진했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 추락사고와 급경사·협소공간 등 접근이 어려운 재난현장 대응력을 높이기 위해 로프구조 특별훈련에 나섰다.
대전소방본부는 1일부터 2일까지 119특수대응단 다목적구조훈련장에서 소방서 구조대원 18명을 대상으로 '로프구조 특별구조훈련'을 진행한다고 밝혔다.
훈련에는 서울소방본부 로프구조팀 'SOLVE' 소속 김대환 강사 등 외부 전문강사 6명이 참여한다.
교육은 로프를 활용한 고소·급경사 지역 접근과 인명구조, 로프 시스템 운용 등을 중심으로 이론교육과 시연, 팀 단위 실습으로 진행된다.
로프구조는 추락사고나 고소·급경사 지형, 협소공간처럼 일반적인 방식으로 진입하기 어려운 현장에서 사용하는 전문 구조기법이다.
로프 시스템을 활용하면 구조대원의 안전한 접근은 물론 구조대상자의 인양과 하강 과정에서 발생할 수 있는 2차 사고 위험도 줄일 수 있다.
대전소방은 이번 훈련을 통해 대원들의 로프구조 숙련도와 팀 단위 협업 능력을 높이고 고난도 재난현장 대응체계를 강화할 계획이다.
이준서 대전소방본부 구조구급과장은 "접근이 어려운 현장에서는 대원 개인의 숙련도와 팀워크가 중요하다"며 "반복적인 전문훈련을 통해 구조 대응 능력을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com