블랙이글스, 올해도 '광산뮤페' 공연 확정…19일 화려한 에어쇼

AI 핵심 요약beta
- 광산구가 1일 블랙이글스 축하비행 확정을 밝혔다.
- 블랙이글스는 19일 광산뮤직온페스티벌서 에어쇼를 펼친다.
- 페스티벌은 19~20일 황룡친수공원서 열린다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 올해도 광산뮤직온(ON)페스티벌 하늘에서 초음속 비행의 짜릿한 연주가 펼쳐진다.
전남광주 광산구는 대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 제4회 광산뮤직온페스티벌 축하 비행이 확정됐다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 19~20일 황룡친수공원에서 '연결도시 광산, 음악으로 잇다'를 주제로 열린다.
자우림, 다이나믹 듀오, 노브레인, 드래곤포니 등 정상급 뮤지션의 라이브 공연을 비롯해 불꽃놀이, 승마체험, 피크닉존 등 다채로운 시민 참여형 프로그램으로 채워진다.
여기에 블랙이글스 축하 비행이 더해지면서 도심 피크닉 축제의 완성도를 한층 높이게 됐다.
블랙이글스는 축제 첫날인 오는 19일 오후 4시 30분 황룡친수공원 상공에서 화려한 에어쇼를 선보인다.
역동적인 편대 비행과 특유의 태극 문양 기동 등 고난도 곡예비행을 선보이며 특별한 감동을 선사할 예정이다.
블랙이글스는 국산 초음속 고등훈련기 T-50B로 구성된 팀으로 고도의 결속력과 정밀한 조종 기술을 자랑한다.
박병규 광산구청장은 "광산의 푸른 가을 하늘 아래 펼쳐질 웅장한 에어쇼와 감미로운 음악이 어우러질페스티벌에 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com