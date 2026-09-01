완도군, 보길도 '윤선도 원림' 9월 추천 관광지 선정

AI 핵심 요약beta
- 완도군이 1일 보길도 윤선도 원림을 9월 추천 관광지로 선정했다.
- 윤선도 원림은 조선 선비 풍류가 담긴 3대 전통 정원이다.
- 완도군은 방문 후기 이벤트로 특산품을 증정한다.
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[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 완도의 가을 정취와 조선 선비의 풍류를 한자리에서 만날 수 있는 보길도 '윤선도 원림'이 9월 추천 관광지로 주목받고 있다.
전남광주통합특별시 완도군은 1일 우리나라 3대 전통 정원 가운데 하나인 보길도 '윤선도 원림'을 9월 추천 관광지로 선정했다고 밝혔다.
윤선도 원림은 조선시대 문신이자 시인·학자인 윤선도(1587~1671)가 제주도로 향하던 중 보길도의 빼어난 경관에 매료돼 조성한 별서 정원이다. 지형이 연꽃 봉오리가 피어나는 모습과 닮았다는 뜻에서 '부용'이라 이름 붙였다는 이야기가 전해진다.
조선시대 대표적인 별서 정원 양식을 간직한 이곳은 자연과 역사 그리고 문학이 어우러진 완도의 대표 관광지로 2008년 대한민국 명승 제34호로 지정됐다.
원림은 살림집이자 독서 공간이었던 '낙서재'와 명상과 휴식을 즐기던 '동천석실' 그리고 자연과 인공의 조화를 살린 정원 '세연정' 등 크게 세 구역으로 구성돼 있다.
특히 세연정은 '마음을 깨끗이 씻어 맑게 한다'는 의미를 담은 공간이다. 정자와 연못 그리고 울창한 숲이 어우러져 빼어난 경관을 연출한다.
윤선도는 세상과 거리를 둔 이곳에서 풍류를 즐기며 '어부사시사' 등 여러 작품을 남겼다. 원림 곳곳에 남아 있는 자연과 건축의 조화는 당시 선비들의 삶과 풍류 문화를 엿볼 수 있는 역사적 공간으로 평가받고 있다.
완도군은 9월 추천 관광지 방문객을 대상으로 여행 후기 이벤트도 진행한다. 보길도 윤선도 원림을 방문한 뒤 완도문화관광 누리집에 여행 후기를 작성하면 추첨을 통해 완도 특산품을 증정할 예정이다.
완도군 관계자는 "보길도 윤선도 원림은 자연의 아름다움뿐 아니라 역사와 문학적 가치까지 함께 느낄 수 있는 관광지"라며 "가을을 맞아 많은 관광객이 보길도의 풍광과 윤선도의 발자취를 경험하길 바란다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com