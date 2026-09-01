LX, 지역 아동·청소년 '자전거 안전문화' 확산

AI 핵심 요약beta
- LX가 1일 전북혁신도시 3개 공공기관과 상생행사를 열었다.
- 아동·청소년 자전거 안전을 위해 라이트를 학교에 전달했다.
- LX사이클팀은 안전수칙과 올바른 탑승법을 교육했다.
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LX사이클 선수단 참여 자전거 안전교육…주민 제안 반영한 ESG 실천
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX)가 전북혁신도시 입주 공공기관들과 함께 지역 아동·청소년의 안전한 자전거 이용환경 조성과 지역사회 상생을 위한 ESG 활동에 나섰다고 1일 밝혔다.
한국국토정보공사는 이날 전북 전주시 본사에서 국민연금공단, 한국전기안전공사와 함께 지역 아동·청소년의 자전거 이용 안전을 지원하는 상생·협력 행사를 개최했다.
이번 행사는 지난 6월 열린 지역주민참여위원회에서 제안된 의견을 바탕으로 마련됐다. 당시 주민들은 자전거 이용 시 반사판 등 안전용품 부족으로 사고 위험이 우려된다며 지역 아동·청소년의 안전한 자전거 이용을 위한 공공기관의 역할을 강조했다.
이에 따라 혁신도시 내 3개 공공기관은 자전거 안전용품인 라이트를 공동으로 마련해 지역 초·중등학교에 전달했다.
특히 이날 행사에는 사이클 국가대표 선수가 포함된 LX사이클 선수단이 참여해 의미를 더했다. 감독과 선수들은 재능기부를 통해 아동·청소년을 대상으로 자전거 안전수칙과 올바른 탑승법 등을 직접 교육했다.
LX는 이번 활동을 계기로 지역주민이 제안한 생활 속 안전 문제를 공공기관이 함께 해결하는 협력모델을 확대해 나갈 계획이다.
신서범 LX 경영지원본부장은 "이번 행사는 지역주민이 직접 제안한 의견을 공공기관이 함께 실천으로 옮겼다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 혁신도시 입주 기관들과 협력해 지역사회와 상생하는 ESG 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com