해남군, 로컬푸드 안전성 관리 강화...463종 잔류농약 분석

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 1일 로컬푸드 직매장 안전성 검사를 강화했다
- 출하 전·유통 단계서 잔류농약 등 기준 통과만 판매했다
- 군수 인증제와 판로 지원으로 먹거리 선순환을 구축했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 로컬푸드 직매장 농산물에 대한 단계별 안전성 검사를 강화하며 소비자 신뢰 확보에 나섰다.
전남광주통합특별시 해남군은 1일 출하 전부터 유통 단계까지 안전성 검사를 실시해 기준을 통과한 농산물만 판매하도록 철저히 관리하고 있다고 밝혔다.
해남군 로컬푸드 직매장은 농산물 출하 전 상품 등록 단계에서 안전성 검사를 의무적으로 실시하고 있다. 농업기술센터 농산물안전성분석센터에 매월 40건의 검사를 의뢰해 잔류농약 등 안전성 기준 적합 여부를 확인한다.
농산물안전성분석센터는 지역 농산물의 안전성 확보를 위해 463종의 잔류농약 성분을 분석하고 있다. 출하 전 부적합 농산물의 유통을 차단하는 것이 핵심이다.
유통 단계에서도 매월 2차례 판매 품목을 무작위로 선정해 안전성 검사를 실시한다. 농업기술센터와 전문업체에 각각 검사를 의뢰해 검사 신뢰도도 높이고 있다.
'해남군수 인증' 제도도 운영한다. 인증을 받으려면 시료 채취와 토양 등 현장 심사를 거쳐 463개 잔류농약 성분 분석을 통과해야 한다. 인증 농산물은 포장재에 인증 마크를 부착해 로컬푸드 직매장과 공공학교급식지원센터를 통해 판매하거나 학교급식에 공급한다.
로컬푸드 직매장 관계자는 "출하 전 검사부터 정기·수시 안전성 검사와 군수 인증제까지 꼼꼼하게 관리하고 있다"며 "안전하고 건강한 해남 먹거리를 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 개장 5년차인 해남군 로컬푸드 직매장에는 600여 농가가 800여개 품목을 출하하고 있으며 연평균 30억원 이상의 매출을 올리고 있다.
해남군은 먹거리통합지원센터를 통해 생산농가 판로 확보와 소비자 안전 먹거리 공급이 지역 내에서 선순환하는 체계를 구축하고 있다. 2023~2024년 지역먹거리지수 평가 최우수 지자체에 이어 지난해에는 대상을 수상했다.
Khyeon0424@newspim.com