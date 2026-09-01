화순군 '도암~춘양 국지도 58호선' 예타 통과

AI 핵심 요약beta
- 화순군이 1일 도암~춘양 국지도58호선 신설의 예타 통과를 밝혔다.
- 사업은 9.1km 4차로 신설로, 총사업비 2059억원 규모다.
- 나주 금천~도암·춘양과 연계해 접근성·물류·관광 개선이 기대된다.
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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 나주혁신도시와 전남 동부권을 연결하는 광역 교통망 확충 사업이 정부 예비타당성조사를 통과하면서 지역 접근성 개선에 청신호가 켜졌다.
화순군은 1일 나주 금천~도암·춘양 구간과 연계되는 도암~춘양 국지도 58호선 신설 사업이 정부의 예비타당성조사를 최종 통과했다고 밝혔다.
이번 사업은 화순 도암에서 춘양까지 9.1km 구간에 4차로를 신설하는 사업으로 총사업비는 2059억원 규모다.
기획예산처는 제7차 재정투자평가위원회를 열고 '제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030)'에 포함된 사업들의 일괄 예비타당성조사 결과를 발표했다.
전국 142개 사업 가운데 54개 사업이 예비타당성조사를 통과한 가운데 화순 도암~춘양 구간도 최종 대상에 이름을 올렸다.
화순군은 이번 사업이 현재 기본 및 실시설계가 진행 중인 나주 금천~도암·춘양 12.0km 사업과 맞물리면서 광주·나주 혁신도시권과 화순을 거쳐 전남 동부권을 연결하는 핵심 교통축 역할을 할 것으로 전망하고 있다.
특히 두 사업이 연계될 경우 기존 도로망의 접근성을 개선하고 광주와 나주에서 화순 및 전남 동부권으로 이동하는 최단거리 교통축이 구축될 것으로 기대된다.
화순군은 사업 반영을 위해 국토교통부와 기획예산처 등 중앙부처를 지속적으로 방문해 지역 여건과 사업 필요성을 설명하고 조속한 추진을 건의해 왔다.
지역 교통수요 변화와 관광 및 물류 환경 개선 필요성을 비롯해 주민들의 교통안전 문제 등을 적극적으로 제시하며 사업의 타당성을 알리는 데 주력했다.
이번 예비타당성조사 통과로 향후 사업 추진을 위한 국비 확보와 설계 등 후속 절차에도 탄력이 붙을 것으로 보인다.
임지락 화순군수는 "이번에 반영된 사업은 지역 간 접근성 향상은 물론 지역 물류·관광 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대한다"며 "향후 예산 확보와 설계 등 후속 절차도 차질 없이 추진될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com