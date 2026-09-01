장성아카데미서 'AI 성공법' 듣는다

AI 핵심 요약beta
- 장성군이 3일 조용민 대표 초청 강연을 연다
- 조 대표는 AI 시대 성공 방정식을 주제로 강연한다
- 문제 재정의·실행력·적응력을 핵심으로 제시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 인공지능이 산업과 일상의 패러다임을 바꾸는 가운데 장성군이 AI 시대에 요구되는 사고방식과 실행 전략을 공유하는 자리를 마련한다.
전남광주통합특별시 장성군은 오는 3일 제1237회 장성아카데미에 조용민 언바운드랩데브 투자총괄 대표를 초청해 '인공지능 시대 성공 방정식'을 주제로 강연한다고 1일 밝혔다.
조 대표는 연세대학교 전자공학과를 졸업한 뒤 미국 스탠퍼드대학교 경영대학원에서 조직행동론 석사 과정을 마쳤다. 이후 IBM과 삼성전자를 거쳐 구글에서 커스터머 솔루션과 글로벌 비즈니스 분야를 담당했다.
현재는 언바운드랩데브에서 신생 창업기업의 성장과 투자를 지원하며 스타트업 생태계 발전에 힘을 보태고 있다.
대학과 공공 분야에서도 활동 영역을 넓히고 있다. 연세대학교 공과대학 겸임교수로 후학을 양성하고 있으며 국가데이터심의위원회 위원과 사랑의 열매 아너소사이어티재단 자문위원 등을 맡고 있다.
이번 강연에서는 급변하는 AI 환경에서 창업가와 조직 구성원이 갖춰야 할 핵심 역량을 다양한 사례와 함께 설명할 예정이다.
특히 기존의 방식에 머무르지 않고 문제의 본질을 새롭게 바라보는 '문제 재정의' 능력을 비롯해 아이디어를 신속하게 실행하고 결과를 토대로 개선하는 실행력을 주요 화두로 제시한다.
변화를 새로운 기회로 전환하는 적응력도 강조한다. 조 대표는 급격한 기술 변화 속에서 변화를 두려워하기보다 직접 실행하고 검증하는 과정을 통해 새로운 가능성을 찾아야 한다는 점을 소개할 예정이다.
좋은 아이디어를 실제 성과로 연결하기 위해 무엇을 고민해야 하는지와 구체적으로 어떻게 실행에 옮길 것인지에 대해서도 사례 중심으로 풀어낼 계획이다.
장성군 관계자는 "이번 강연이 창업을 준비하고 있는 사람은 물론 변화와 혁신을 꿈꾸는 모든 사람들에게 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
세계 최장기간 운영 기록을 이어가고 있는 장성아카데미는 매월 첫째와 셋째 주 목요일에 개최된다. 강연은 장성문화예술회관 소공연장에서 진행되며 오후 4시까지 방문하면 누구나 참여할 수 있다.
현장 참석이 어려운 시민들은 장성군 유튜브 채널을 통해 실시간으로 강연을 시청할 수 있다.
한편 오는 9월 17일 열리는 제1238회 장성아카데미에는 문형배 전 헌법재판관이 강사로 나선다. 문 전 재판관은 '호의의 선순환이 세상을 바꾼다'를 주제로 강연할 예정이다.
bless4ya@newspim.com