장흥군·용인특례시 '상생동행' 맞손...관광·첨단산업 교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 장흥군과 용인특례시가 1일 자매결연을 체결했다
- 양 도시는 문화·관광 교류를 주민 체감형 사업으로 넓히기로 했다
- 장흥군은 반도체 등 산업 협력까지 교류를 다각화하겠다고 밝혔다
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군과 경기 용인특례시가 지역의 문화와 관광 자원을 공유하는 것을 넘어 미래산업 분야까지 협력 범위를 넓히며 상생 교류의 첫발을 내디뎠다.
장흥군은 1일 군청 회의실에서 사순문 장흥군수와 이상일 용인특례시장 등이 참석한 가운데 용인특례시와 자매결연 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 양 도시의 특성과 강점을 연계해 행정기관 중심의 교류를 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 협력사업으로 확장하기 위해 추진됐다.
협약식에는 백광철 장흥군의회 의장과 장정순 용인특례시의회 의장을 비롯해 양 도시 관계자들이 참석했다.
양측은 이날 문화와 관광 분야의 교류를 확대하고 각 지역이 보유한 자원을 적극적으로 공유하기로 했다. 지역 축제와 관광 명소 등을 상호 홍보하고 주민 참여형 교류사업을 발굴하는 등 지속적인 협력체계를 구축한다는 방침이다.
특히 이번 자매결연은 문화·관광 분야에 국한하지 않고 양 지역의 산업적 강점을 접목할 수 있는 협력 가능성까지 논의했다는 점에서 주목된다.
용인특례시는 대규모 반도체 산업 기반을 토대로 대한민국 첨단산업의 핵심도시로 성장하고 있다. 장흥군은 이를 바탕으로 호남권 반도체 산업 육성과 연계한 협력 방안을 모색하는 등 향후 교류 영역을 산업 분야로까지 다각화할 계획이다.
장흥군은 대표적인 지역 축제인 정남진 장흥 물축제를 비롯해 지역이 보유한 관광자원을 용인 시민들에게 적극적으로 알릴 예정이다. 용인특례시 역시 지역 행사와 관광자원을 장흥 군민들에게 소개하는 등 상호 홍보를 통해 지역 관광 활성화에 힘을 보태기로 했다.
사순문 장흥군수는 "용인특례시와 장흥군은 서로 다른 특색과 강점을 가진 지역"이라며 "이번 자매결연을 계기로 양 도시의 장점을 서로 나누고 군민과 시민들이 직접 체감할 수 있는 실질적인 교류협력 사업을 적극 발굴해 함께 성장하는 상생의 동반자로 나아가겠다"고 말했다.
백광철 장흥군의회 의장은 "이번 자매결연이 행정기관 간 교류를 넘어 군민과 시민이 함께 참여하는 폭넓은 교류로 이어지길 기대한다"며 "장흥군의회도 양 도시의 지속적인 교류와 우호 증진을 위해 적극 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
이상일 용인특례시장은 "장흥군과 용인특례시가 자매도시로 새로운 인연을 맺게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 자매결연을 계기로 양 도시가 서로의 장점을 살려 다양한 분야에서 교류하며 함께 발전해 나가길 기대한다"고 말했다.
장정순 용인특례시의회 의장도 "이번 자매결연이 용인 시민과 장흥 군민을 잇는 소중한 계기가 되길 바란다"며 "양 도시의 교류가 지속될 수 있도록 의회 차원에서도 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
장흥군은 이번 협약을 계기로 국내 지방자치단체 간 교류 네트워크를 한층 확대하고 기존 자매도시와의 협력사업도 내실화할 방침이다.
이를 통해 지역 축제와 관광자원 홍보를 강화하는 한편 산업과 문화 등 다양한 분야에서 교류사업을 발굴해 지역경제와 관광 활성화로 이어지는 실질적인 상생 효과를 높여나갈 계획이다.
ej7648@newspim.com