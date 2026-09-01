구리시 '경기도 성별 영향 평가 정책 경진대회' 장려상 수상

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 1일 공원녹지과 사업으로 장려상을 받았다.
- 이 사업은 성별 분리 채용 문제를 개선했다.
- 여성 지원자와 합격자 비율이 모두 높아졌다.
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 지난 31일 수원컨벤션센터에서 열린 '2026년 경기도 성별 영향 평가 정책 개선 우수 사례 경진 대회'에서 공원녹지과의 '1권역 공원 시설물 유지관리' 사업이 장려상을 수상했다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 경진대회는 2025년 9월 도내 시·군이 제출한 성별 영향 평가 정책 개선 사례 53건을 대상으로 서면 심사를 실시해 10개 사업을 우수 사례로 선정한 뒤 발표 심사를 통해 최종 순위를 가리는 방식으로 진행됐다.
최종 결과는 청중평가단 점수 40%와 전문가 심사위원단 점수 60%를 합산해 결정됐으며 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려상 7건이 선정됐다.
이날 경진대회에서 구리시 공원녹지과 담당 팀장이 발표자로 나서 '1권역 공원 시설물 유지관리' 사업의 정책 개선 과정과 성과를 소개했다. 발표에서는 공원 시설물 유지관리 분야에 성 평등 관점을 반영하기 위해 추진한 채용·인력 운영 개선 방안이 중점적으로 제시됐다.
주요 개선 내용으로는 ▲성별 영향 평가를 통해 성별 분리 채용의 문제점 도출▲기존 근로자들의 의견을 폭넓게 수렴해 인력 운영 방향을 구체화▲직무 역량을 기준으로 성별 구분 없는 통합 채용 방식을 도입 등이다. 그 결과 여성 지원자 비율은 기존 23.4%에서 31.1%로 상승했고 여성 합격자 비율도 34.5%에서 37.9%로 높아지며 공공 일자리 영역에서 성 평등이 한층 강화되는 성과를 거뒀다는 설명이다.
신동화 구리시장은 "성별 영향 평가는 정책이 시민에게 미치는 영향을 성별 관점에서 면밀히 살펴보고 그 결과를 바탕으로 실질적인 정책 개선으로 이어지게 하는 중요한 제도"라며 "이번 수상 사례처럼 성별 영향 평가를 정책 전 과정에 적극적으로 활용해 시민들의 다양한 요구를 정책에 반영하겠다"고 말했다.
이어 "시정 전반에 성평등 관점이 정착될 수 있도록 제도적 기반을 강화하고 모든 시민의 목소리가 공정하게 반영되는 '시민이 시장인 구리시'를 만들어가겠다"고 강조했다.
asj7376@newspim.com