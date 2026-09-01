화성시 원거리 출퇴근 직원 위해 기존 사무실 아닌 별도 업무 공간 마련

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 1일 동탄구청에 스마트워크센터를 운영했다.
- 원거리 출퇴근 직원의 부담을 줄이기 위해 조성했다.
- 이용 현황과 만족도를 살펴 확대 여부를 검토하기로 했다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 원거리 출퇴근 직원들의 근무 여건을 개선하고 유연한 공직문화를 확산하기 위해 동탄구청에 '화성특례시 스마트워크센터'를 조성하고 1일부터 본격 운영한다고 밝혔다.
스마트워크센터는 시 소속 직원들이 기존 사무실이 아닌 별도의 공간에서 업무를 수행할 수 있도록 마련한 업무 공간이다.
화성특례시는 넓은 행정구역 특성상 근무지와 거주지 간 거리가 먼 직원들이 많아 출퇴근에 따른 시간적·경제적 부담이 지속돼 왔다.
이에 직원들이 거주지와 가까운 곳에서 업무를 수행할 수 있는 공간을 마련해 출퇴근 부담을 줄이고 업무 특성에 맞는 유연한 근무 환경을 제공하기 위해 스마트워크센터를 조성했다.
스마트워크센터는 동탄구청 3층에 조성됐으며 시는 앞으로 이용 현황과 직원 만족도 등을 지속적으로 점검해 확대 운영 여부를 검토할 예정이다.
정명근 화성특례시장은 "직원들의 출퇴근 부담을 줄이고 업무에 더욱 집중할 수 있는 환경을 만드는 것은 궁극적으로 시민에게 더 나은 행정서비스를 제공하기 위한 기반"이라며 "스마트워크센터가 업무 효율성을 높이고 유연한 조직문화를 확산하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com