세종소방, 추석 연휴 화재 취약시설 점검·순찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 1일 추석 앞 화재예방 대책을 강화했다.
- 다중이용시설·전통시장 점검과 기동순찰을 늘린다.
- 주거·차량 화재가 많아 전기차단 등 수칙을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 추석 연휴를 앞두고 화재취약시설 점검과 순찰을 강화하는 등 화재 예방 대책을 추진한다.
소방본부는 다중이용시설과 전통시장 등 화재취약시설을 대상으로 안전점검을 진행하고 화재취약지역에 대한 기동순찰을 강화한다고 1일 밝혔다.
소방본부에 따르면 지난 2021년부터 2025년까지 추석 연휴 기간 세종에서 발생한 화재는 모두 14건이다. 이 가운데 주거시설 화재 6건(42.9%), 차량 화재 4건(28.6%) 등으로 전체의 71.5%를 차지한다.
주거시설 화재는 전기적 요인이, 차량 화재는 기계적·화학적 요인이 주요 원인으로 분석됐다.
소방본부는 시설 점검과 현장 대응을 강화하고 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 매체를 활용해 외출 전 전기 차단, 차량용 소화기 비치 등 안전수칙을 집중적으로 알릴 계획이다.
신희범 본부장은 "추석 연휴 화재는 주거시설과 차량에서 많이 발생하는 만큼 외출 전 전기 차단과 귀성 전 차량 점검 등 작은 실천이 화재 예방의 시작"이라며 "시민 모두가 안전수칙을 지켜 화재 없는 편안한 추석 연휴를 보내길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com