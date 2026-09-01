[내일날씨] 충북·남부 5~40㎜ 소나기…한낮 32도 더위

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 2일 남부지방 소나기와 더위를 예보했다.
- 충북과 남부·제주에 5~40㎜ 비가 예상됐다.
- 낮 최고 32도, 미세먼지는 전국 좋음 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 2일은 남부지방 중심으로 소나기가 내리는 가운데 한낮 기온이 32도까지 오르며 더울 전망이다.
1일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 2일 중부지방이 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에 구름이 많겠다. 오후부터 저녁 사이 충북과 남부지방, 제주도에서 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 충북 5~40㎜, 전북·광주·전남 5~40㎜, 대구·경북·부산·울산·경남 5~40㎜이다. 제주도는 5~30㎜ 수준의 강우가 예상된다.
아침 최저기온은 20~26도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 21도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 23도 ▲광주 26도 ▲대구 23도 ▲부산 25도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
낮 최고기온은 25~32도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.
바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
yuniya@newspim.com