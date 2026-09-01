의정부시, 지하철 8호선 연장 서명운동 15일까지 연장

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 1일 8호선 연장 서명운동을 15일까지 연장했다.
- 대광위의 5차 광역교통 시행계획 발표 지연이 배경이다.
- 시민 4만7000여 명이 참여해 반영을 촉구했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 지하철 8호선 의정부 연장사업의 제5차 광역교통 시행계획 반영을 촉구하기 위한 범시민 서명운동 기간을 오는 15일까지 연장한다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 당초 서명운동은 8월 31일까지 진행될 예정이었으나 대도시권광역교통위원회의 제5차 광역교통 시행계획 발표가 지연됨에 따라 시민들의 의견을 지속적으로 전달하고 사업 반영을 압박하기 위해 연장을 결정했다.
이번 서명운동은 의정부시에서 지난 7월 15일부터 시작돼 현재까지 4만7000여 명의 시민이 참여했다.
시는 시청 민원실과 각 동 주민센터, 온라인 등을 통해 온·오프라인으로 진행된 서명운동에 시민들의 자발적인 참여가 이어지면서 8호선 의정부 연장에 대한 지역민들의 높은 관심과 요구가 다시 한 번 확인되고 있다고 전했다.
8호선 의정부 연장사업은 별내선 종점인 별내역에서 의정부까지 노선을 연결하는 사업으로 이를 통해 의정부와 남양주 구간의 철도 교통 단절 문제를 해소하고 수도권 주요 지역을 잇는 순환철도망을 완성하기 위한 핵심 광역교통 사업이다.
의정부시는 그동안 수도권 주택공급을 위해 다수의 공공주택사업을 수용해 왔지만 이에 상응하는 광역교통 기반시설 확충은 충분히 이뤄지지 못했다는 입장이다.
시는 8호선 의정부 연장이 증가하는 인구와 교통 수요에 대응하고 열악한 광역교통 여건을 개선해 시민들의 만성적인 교통 불편을 해소하기 위해 반드시 필요한 사업이라고 강조했다.
의정부시는 서명운동을 오는 15일까지 이어가며 추가로 접수되는 서명을 포함해 8호선 의정부 연장을 바라는 시민들의 뜻을 대도시권광역교통위원회 등 관계기관에 적극 전달할 계획이다.
김원기 의정부시장은 "4만7000여 명에 이르는 시민들의 서명은 8호선 의정부 연장을 바라는 간절한 염원을 보여주는 것"이라며 "대광위의 발표가 지연된 만큼 서명운동을 연장해 시민들의 뜻을 끝까지 전달하고 8호선 연장이 제5차 광역교통 시행계획에 반드시 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com