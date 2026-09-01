서울시, 외국인포털 개편…'MY SEOUL+' 출범

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 1일 외국인포털을 MY SEOUL+로 개편했다
- 출입국·주거·취업 등 정주정보와 맞춤정보를 제공한다
- AI 챗봇과 다국어 서비스로 지원시설 이용도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사용자 중심 통합 플랫폼으로 전면 개편
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 외국인 주민이 서울 생활에 필요한 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 '서울외국인포털'을 전면 개편하고 새 브랜드 '마이 서울 플러스(MY SEOUL+)'로 서비스를 시작한다고 1일 밝혔다.
MY SEOUL+는 기존 정책 안내 중심의 포털을 이용자 중심의 통합 플랫폼으로 개편한 것이 특징이다. 별도의 애플리케이션 설치 없이 PC나 스마트폰 웹브라우저를 통해 이용할 수 있다.
새 포털에서는 출입국·주거·취업·의료·교육·여성가족·교통 등 외국인 주민에게 필요한 정주 정보를 분야별로 제공한다. 유학생·결혼이민자·외국인노동자·동포·이주배경청소년 등 이용자 유형에 따라 필요한 정보를 모아 보여주는 '맞춤정보' 메뉴를 신설했다.
다국어 서비스도 강화했다. 주요 콘텐츠는 한국어·영어·중국어·베트남어로 제공하고, 이외 언어는 자동번역 기능을 통해 이용할 수 있다. 포털에 등록된 콘텐츠를 기반으로 이용자의 질문에 필요한 정보를 안내하는 AI 챗봇도 새롭게 도입했다.
외국인지원시설에 대한 접근성을 높였다. 서울글로벌센터, 외국인주민센터, 글로벌빌리지센터 등을 지역과 시설 유형별로 검색할 수 있도록 지도 기반 안내 기능을 강화했다. 시설별 위치, 연락처, 제공 서비스뿐 아니라 상담 운영 현황, 센터 일정, 대관시설 정보 등을 확인할 수 있다.
각 지원시설이 운영하는 한국어 교육과 문화 체험 프로그램 신청부터 법률·노무·주거·비자 등 전문 상담 예약, 시설 대관 신청까지 포털에서 한 번에 처리할 수 있도록 했다.
김명주 서울시 글로벌도시정책관은 "정보가 흩어져 있거나 언어가 익숙하지 않다는 이유로 외국인 주민이 필요한 지원을 놓치는 일이 없도록 이용자의 눈높이에서 포털을 전면 개편했다"며 "MY SEOUL+가 서울 생활의 첫 질문부터 정착까지 함께하는 길잡이가 되도록 안정적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com