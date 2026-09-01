안산시 '제3기 시민동행위원회' 출범...정책 의제 발굴·제안

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 31일 제3기 시민동행위원회를 출범했다
- 위원회는 70명으로 구성돼 2028년 8월까지 활동한다
- 시민 의견을 모아 정책 의제를 발굴·제안한다
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위촉직 위원장에 김귀자, 부위원장에 박준희 선출...3개 분과로 운영
이민근 시장 "시민 목소리가 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 지원"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난달 31일 시청 대회의실에서 '제3기 안산시 시민동행위원회' 정기회의 및 출범식을 열고 본격적인 활동에 나섰다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 제3기 시민동행위원회는 위촉직 위원 65명과 당연직 위원 5명 등 총 70명으로 구성됐으며 오는 2028년 8월까지 2년 동안 활동하게 된다.
위원회는 ▲ 미래비전 ▲ 시민행복 ▲ 지속가능 등 3개 분과로 나누어 시민들의 다양한 의견을 수렴하고 시정 현안과 연계된 정책 의제를 발굴·제안하는 역할을 수행한다.
이날 열린 정기회의에서는 2026년 실행계획 및 활동 방향을 공유하고 위원장단을 선출했다. 위촉직 위원장에는 김귀자 위원이, 부위원장에는 박준희 위원이 각각 선출됐다.
이어진 출범식에서는 식전 공연을 시작으로 위촉장 수여식, 청렴 다짐 서약, 비전 발표 및 출범 기념 퍼포먼스 등이 진행됐다.
시민동행위원회는 향후 정기회의, 운영위원회, 분과위원회 등을 통해 시민 생활과 밀접한 정책을 다각도로 발굴해 시에 제안할 계획이다.
김귀자 위원장은 "시민동행은 시민과 같은 눈높이에서 함께 고민하고 답을 찾아가는 과정"이라며 "다양한 시민의 의견을 폭넓게 듣고 시정에 전달하는 역할에 최선을 다하겠다"고 전했다.
이민근 안산시장은 "시민동행위원회는 시민의 생각과 경험을 시정에 반영하기 위한 중요한 시민 참여 기구"라며 "제3기 위원들과 함께 시민의 목소리가 실제 정책과 체감 가능한 변화로 연결될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com