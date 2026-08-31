"대전교육 발전 헌신 감사합니다"...퇴직교원 121명 정부포상

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 31일 퇴직교원 121명에 포상했다
- 이들은 대전과 국가교육 발전 공적을 인정받았다
- 오석진 교육감은 헌신에 존경과 축하를 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육 발전과 제자 사랑에 헌신해 온 교원 121명이 이달 말 퇴직을 앞두고 정부포상을 받았다.
대전시교육청은 31일 교육청 대강당에서 퇴직교원과 가족, 교육청 관계자 등이 참석한 가운데 '2026년 8월 말 퇴직교원 정부포상 전수식'을 진행했다고 밝혔다.
포상 대상자들은 오랜 세월 교직에 몸담아 오며 대전과 국가 교육 발전에 헌신한 공적을 인정받아 정부포상을 받았다.
훈격별로는 황조근정훈장 5명, 홍조근정훈장 21명, 녹조근정훈장 30명, 옥조근정훈장 39명, 근정포장 11명, 대통령 표창 3명, 국무총리 표창 2명, 교육부장관 표창 10명 등이다.
퇴직교원을 대표해 김효기 문지초등학교 교장은 교직 생활을 함께한 동료 교육가족들에게 감사의 뜻을 전하고 퇴임 소회를 밝혔다.
오석진 교육감은 "교육에 대한 사랑과 열정으로 국가와 대전교육 발전을 위해 헌신한 선생님들께 존경과 축하의 마음을 전한다"며 "대전교육가족은 언제나 선생님들을 기억하고 응원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com