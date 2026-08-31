【韩股收盘】 KOSPI指数盘中一度跌逾3%后转涨 收复6800点

纽斯频通讯社首尔8月31日电 韩国综合股价指数（KOSPI）31日低开后震荡反弹，盘中一度下跌超过3%，随后收复全部跌幅并转涨，重新站上6800点。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所发布的数据，KOSPI当天收于6820.02点，较前一交易日上涨31.14点，涨幅为0.46%。该指数当天低开跌幅2.58%，报6613.58点，盘中一度下探至6547.76点，跌幅达3.55%，随后跌幅快速收窄，并于尾盘转涨。

从资金流向看，其他法人净买入1.5773万亿韩元，成为推动指数反弹的重要力量。个人投资者净卖出1443亿韩元，外国投资者净卖出6399亿韩元，机构投资者净卖出7931亿韩元。

当天KOSPI市值较大的多数股票上涨。三星电子上涨1.17%，SK海力士上涨1.27%，SK Square上涨0.88%，三星电机上涨2.60%，LG新能源上涨2.16%，现代汽车上涨1.00%，三星生物制剂上涨2.15%，KB金融上涨0.99%。三星电子优先股下跌0.16%，三星生命下跌1.29%。

三星电子和SK海力士当天开盘后一度均下跌约3%，随后盘中转涨，最终分别上涨1%以上。分析认为，隔夜美国股市英伟达股价下跌4.57%，费城半导体指数下跌3.47%，对韩国半导体股开盘走势造成压力。此后，随着其他法人买盘流入，相关股票快速收复跌幅。

大信证券表示，韩国股市受到杰克逊霍尔会议以及美伊军事冲突等外部因素影响低开，但随着美国国债收益率涨势趋缓，市场过度警戒情绪有所缓解。在其他法人净买入支撑三星电子和SK海力士等主要半导体股的情况下，大型半导体股盘中收复跌幅，带动韩国股市呈现"前低后高"走势。

韩国创业板指数（KOSDAQ）当天收于834.29点，比前一交易日下跌4.12点，跌幅为0.49%。其中，个人投资者净买入2532亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出542亿韩元和2014亿韩元。

当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1368.30韩元兑1美元，较前一交易日下跌11.20韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社