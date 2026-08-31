평택 송탄소방서, 하반기 직장교육 실시…조직문화 개선 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택 송탄소방서가 31일 전 직원 대상 하반기 직장교육훈련을 했다.
- 청렴·반부패와 성폭력·가정폭력 예방교육으로 공직기강을 다잡았다.
- 홍의선 서장이 청렴 실천사례를 공유하며 책임 있는 자세를 주문했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 송탄소방서가 소속 대원들의 공직기강을 바로잡고 건강한 조직문화를 만들기 위해 대강당에서 전 직원을 대상으로 '2026년 하반기 직장교육훈련'을 실시했다.
31일 소방서에 따르면 이번 교육은 단순한 전달식 교육에서 벗어나 공직사회의 핵심 가치인 '청렴·반부패 교육'과 조직 내 갈등을 원천 차단하기 위한 '성폭력·가정폭력 예방교육'으로 진행됐다.
특히 이번 교육에는 홍의선 송탄소방서장이 직접 '일타 강사'로 단상에 올라 청렴 가치 확산과 반부패 역량 강화를 주제로 일선 현장과 행정 업무 과정에서 자칫 놓치기 쉬운 실제 청렴 실천 사례들을 공유했다.
홍 서장은 이날 국민의 생명을 다루는 소방관으로서 갖춰야 할 엄격한 청렴 의식과 책임 있는 자세를 강력히 주문했다. 이어 2부에서는 외부 전문 강사를 초빙해 성폭력 및 가정폭력 예방을 위한 교육이 실시됐다.
홍의선 송탄소방서장은 "청렴한 태도와 서로를 존중하는 문화야말로 시민들에게 절대적인 신뢰를 받는 소방조직을 지탱하는 가장 단단한 뿌리"라며 "책임 있는 선진 공직문화 조성을 통해 시민들에게 한 차원 높은 소방서비스를 제공하겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com