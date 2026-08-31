미래에셋박현주재단, 가족돌봄청년 100명 금융특강…자산관리 지원

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋박현주재단이 29일 가족돌봄청년 특강을 열었다.
- 기초 금융교육과 자산관리, 심리회복을 함께 지원했다.
- 청년 씨드온으로 자립과 미래 설계를 돕겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋박현주재단이 가족돌봄청년의 경제적 자립과 미래 설계를 돕기 위한 금융투자 특강을 열었다.
기초 금융교육과 자산관리 노하우는 물론 심리 회복 프로그램까지 함께 마련해 경제적·정서적 자립을 지원했다.
미래에셋박현주재단은 지난 29일 서울 을지로 미래에셋센터원에서 가족돌봄청년 100여 명을 대상으로 금융투자 특강을 개최했다고 31일 밝혔다.
이번 특강은 가족돌봄청년이 안정적으로 자립 기반을 마련하고 미래를 설계할 수 있도록 지원하는 '미래에셋 청년 씨드온(Seed On) 프로젝트'의 하나로 마련됐다.
첫 강연은 미래에셋투자와연금센터 이상건 센터장이 맡아 청년들이 자립 과정에서 알아야 할 기초 금융 지식과 자산관리 방법을 소개했다. 변화하는 금융환경에 대응하기 위한 투자 원칙과 자산관리 방향도 함께 설명했다.
이어 뇌과학자 장동선 박사는 뇌과학 관점에서 심리 회복의 원리를 소개하고, 돌봄과 자립을 병행하는 청년들이 스스로 마음을 돌보고 주체적인 삶을 만들어가는 방법을 전했다.
가족돌봄청년은 질병이나 장애 등을 가진 가족을 돌보면서 생계와 학업, 취업까지 함께 책임지는 경우가 많아 경제적·심리적 부담이 큰 계층으로 꼽힌다. 최근 정부와 민간에서는 이들의 자립을 지원하기 위한 금융교육과 생활 지원 프로그램을 확대하는 추세다.
미래에셋박현주재단은 아름다운재단과 함께 2021년부터 가족돌봄청년과 자립준비청년을 지원하고 있다. ETF 기반 씨드머니 지원과 금융교육, 네트워킹 등을 제공하는 '청년 씨드온 프로젝트'를 운영하며 장기적인 자산 형성과 경제적 자립을 돕고 있다.
미래에셋박현주재단 관계자는 "이번 특강을 통해 돌봄 부담 속에서도 자신의 미래를 준비하는 청년들이 마음의 위안을 얻고 금융 역량을 키워 미래를 주도적으로 설계하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com