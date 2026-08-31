풀무원 뮤지엄김치간, 어린이 김치 콘텐츠 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 풀무원 뮤지엄김치간이 31일 제4회 어린이 김치 콘텐츠 공모전을 개최했다.
- 공모전은 개관 40주년 기념으로 주제를 오늘의 김치유산으로 정했다.
- 그림은 10월 2일, 숏폼은 12월 4일까지 접수한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 심재민 인턴기자 = 풀무원 뮤지엄김치간은 개관 40주년과 오는 11월 22일 '김치의 날'을 맞아 '제4회 어린이 김치 콘텐츠 공모전'을 개최한다고 31일 밝혔다.
뮤지엄김치간은 지난 2023년부터 어린이들이 김치를 다양한 시각으로 표현할 수 있도록 어린이 공모전을 진행하고 있다. 올해는 개관 40주년을 맞아 공모전 주제를 '내가 발견한 오늘의 김치유산'으로 정했다.
공모전은 세계김치연구소와 공동 주관하며 개인 참가자를 대상으로 한 그림 부문과 단체 대상 숏폼 콘텐츠 부문으로 나눠 진행한다. 숏폼 콘텐츠 부문은 올해 처음 신설됐다.
그림 부문은 국내 초등학생을 대상으로 다음 달 1일부터 10월 2일까지 접수한다. 저학년부와 고학년부로 나눠 진행하며 총 33개 작품을 선정한다. 수상작은 김치의 날인 11월 22일부터 뮤지엄김치간에 전시된다.
숏폼 부문은 전국 어린이집과 유치원을 대상으로 10월 20일부터 12월 4일까지 접수한다. 참가 기관은 김치 만들기 활동 등을 담은 40~60초 분량의 영상을 제작해 제출하면 된다.
flurry327@newspim.com