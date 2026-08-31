생활SOC·콘텐츠 산업 기반 마련...고양시 공공건축 5곳 내년 준공

AI 핵심 요약beta
- 고양시가 내년 상반기 준공 목표로 5개 공공건축 사업에 속도를 냈다.
- 백석·원흥·평생학습관·탄현 체육·복지시설을 연차별로 완공한다.
- IP융복합 클러스터로 콘텐츠 창작과 사업화 기반도 조성한다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 생활SOC와 체육 시설, 콘텐츠 산업 기반을 아우르는 주요 공공건축 사업을 내년 상반기 준공을 목표로 속도를 낸다.
고양시는 백석국민체육센터, 원흥복합문화센터, 평생학습관 및 장애인종합복지드림센터, 탄현체육센터, IP 융복합 콘텐츠 클러스터 등 5개 사업을 추진하고 있다고 31일 밝혔다.
교육·복지·문화·체육 등 생활 인프라를 확충하는 동시에 콘텐츠 산업의 창작과 사업화를 지원하는 기반을 마련한다는 계획이다.
백석국민체육센터는 내년 1월, 원흥복합문화센터 3월, 평생학습관 및 장애인종합복지드림센터 4월, 탄현체육센터 5월 준공을 목표로 하고 있으며 IP융복합 콘텐츠 클러스터는 하반기 준공 예정이다.
백석국민체육센터는 연면적 2151㎡ 규모로 200석 규모 관람석을 갖춘 다목적 체육관이 들어서며 인근 배드민턴 경기장과 외부 축구장을 연계한 프로그램 운영이 가능해진다.
덕양구 도내동 원흥복합문화센터는 지하 2층~지상 4층, 연면적 약 7470㎡ 규모다. 다목적 체육관과 수영장, 헬스장이 들어서고 도서관동에는 독서·문화·평생학습 공간과 아이 돌봄 시설이 마련된다.
덕양구 행신동에 건립되는 평생학습관 및 장애인종합복지드림센터는 지하 2층~지상 7층, 연면적 9387㎡ 규모로 평생교육시설과 장애인복지시설, 수영장, 다목적 체육관 등을 갖춰 장애인과 비장애인이 함께 이용하며 교류할 수 있는 시설로 조성된다.
탄현체육센터는 연면적 3953㎡ 규모로 수영장과 다목적 체육관, 카페 등이 조성돼 공공 수영장과 실내 체육 공간이 부족했던 지역 주민의 생활체육 접근성을 높일 것으로 기대된다.
일산서구 대화동에 조성되는 IP융복합 콘텐츠 클러스터는 웹툰·방송 영상·게임 등 콘텐츠 IP의 창작부터 사업화·유통까지 지원하는 기업 성장 플랫폼이다. 전시·체험 공간, 창작·연구개발 공간, 비즈니스 라운지 등을 갖추고 방송 영상밸리, 일산 테크노밸리, 킨텍스 등 주변 인프라와 연계해 콘텐츠 기업과 청년이 모이는 산업 거점으로 육성한다.
민경선 시장은 "시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활 인프라를 확충해 배움과 돌봄 여가가 집 가까운 곳에서 이뤄지는 도시를 만들겠다"며 "시민 삶의 질을 높이는 동시에 기업과 청년이 모여드는 산업 기반도 함께 구축해 나가겠다"고 말했다.
한편 시는 시설 건립뿐 아니라 준공 이후 운영까지 고려해 이용자 동선과 공간 활용 유지 관리 체계까지 사전에 점검한다는 방침이다.
skyimhan@newspim.com