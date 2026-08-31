광명시, 첫 기업박람회 개최...내달 22일까지 참가기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 11월 20일 GM TECH EXPO 2026을 연다.
- 기업 30곳을 9월 22일까지 모집해 판로를 지원한다.
- VC 투자상담·네트워킹 등 협력 프로그램을 운영한다.
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혁신 기업 30개사 모집...1:1 투자 컨설팅·바이어 매칭 무상 지원
박승원 시장 "기업 성장·지역 경제 동반 성장 이끄는 혁신의 장"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 개청 이래 처음으로 대규모 기업박람회를 열고 기술 혁신기업 유치와 판로 개척에 나선다.
광명시는 오는 11월 20일 광명시민체육관에서 '광명시 기업박람회(GM TECH EXPO 2026)'를 개최한다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 이번 박람회는 기업의 우수 기술 및 제품을 홍보하고 기업과 시민·투자자·산업 관계자 간 비즈니스 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
현장에서는 벤처투자회사(VC)·창업기획자(AC) 연계 1대1 투자 컨설팅, 경영·마케팅 상담, 기업간 네트워킹 및 홍보 영상 제작 지원 등 기업 실효성을 높이는 프로그램이 운영된다. 시민 대상 스탬프 투어 등 소통형 전시 프로그램도 병행된다.
시는 박람회에 참여할 관내·외 기업 30곳을 오는 9월 22일까지 모집한다. 모집 대상은 인공지능(AI)·로봇·디지털 헬스 등 첨단산업을 비롯해 제조·소비재·콘텐츠·서비스 분야 등 혁신성을 갖춘 기업이라면 업종 제한 없이 신청할 수 있다.
선정 기업에는 3×3m 규모의 전시 부스와 기본 물품이 무료로 제공된다. 아울러 투자 피드백 리포트와 함께 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 연계 해외 바이어 발굴 또는 국내 바이어 매칭 지원 중 하나를 선택해 제공받는다.
참가 희망 기업은 광명시청 누리집 고시공고에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다.
박승원 광명시장은 "이번 박람회가 기업에는 성장과 도약의 발판이 되고 시민에게는 지역 기업의 혁신 기술을 직접 체험하는 계기가 되길 기대한다"며 "기업의 혁신이 지역 경제 발전으로 연결될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com