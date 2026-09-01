[오늘날씨] 중부에 30~150㎜ 비 더 내려

AI 핵심 요약beta
- 중부지방에 1일 비가 30~150㎜ 더 내렸다
- 오후부터 남부와 제주에 소나기와 비가 오겠다
- 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 1일은 중부지방 중심으로 비가 30~150㎜ 더 내릴 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대체로 흐리고 오전에는 중부지방 중심으로 비가 내리겠다. 오후부터는 남부지방과 제주도에서 소나기 또는 비가 내릴 전망이다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 30∼80㎜(많은 곳 경기남부 120㎜ 이상), 강원도 30∼80㎜(많은 곳 강원남부 내륙·산지 120㎜ 이상), 대전·세종·충남 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충북 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)이다.
소나기에 의한 강수량은 전북·광주·전남, 대구·경북, 부산·울산·경남이 5∼40㎜, 제주도 5∼30㎜가 예상된다.
아침 최저기온은 20~26도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 21도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 25~34도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 27도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 33도 ▲제주 30도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com