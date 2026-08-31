대전·세종·충남 최대 200㎜ 이상 폭우…오전 시간당 50㎜ 강한 비

AI 핵심 요약beta
- 대전·세종·충남에 31일 많은 비가 내렸다
- 31일 오전 시간당 50㎜ 안팎 폭우가 쏟아졌다
- 호우경보·침수·산사태 등 피해에 주의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 8월의 마지막 날인 31일 대전과 세종, 충남지역에 천둥·번개와 돌풍을 동반한 많은 비가 내리겠다. 일부 지역에는 200㎜가 넘는 폭우가 쏟아질 것으로 예보됐다.
31일 대전지방기상청에 따르면 정체전선의 영향으로 이날부터 9월 1일 오전까지 대전·세종·충남에 80~150㎜, 많은 곳은 200㎜ 이상의 비가 내릴 전망이다.
특히 31일 오전에는 시간당 20~30㎜, 일부 지역에서는 시간당 50㎜ 이상의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예상된다. 오후에도 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 이어지는 곳이 있겠다.
이에 따라 현재 내려진 호우주의보가 호우경보로 강화되는 지역도 있을 것으로 기상청은 내다봤다.
짧은 시간에 많은 비가 집중되면서 저지대 침수와 하천 범람, 산사태, 낙석 등 피해 가능성도 커지고 있다. 특히 하천변 산책로나 지하차도 등에서는 갑자기 불어난 물로 고립될 위험이 있어 출입을 자제해야 한다.
강한 비와 함께 돌풍과 천둥·번개도 예상돼 간판과 비닐하우스 등 시설물 관리와 교통안전에도 주의가 필요하다. 가시거리가 급격히 짧아지거나 도로가 침수되는 곳이 있을 수 있다.
또 31일까지 달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 기간인 만큼 충남 서해안에서는 만조 때 해안가 저지대 침수와 하수 역류 가능성에도 대비해야 한다.
비는 9월 1일 오전까지 이어진 뒤 차차 그칠 전망이다. 다만 좁은 지역에 강한 비가 집중되는 특성상 지역별 강수량 차이가 크고 비가 소강상태를 보이는 곳도 있겠다.
31일 낮 최고기온은 대전 27도, 세종·홍성 26도 등 25~28도로 전날보다 낮겠다.
9월 1일에는 비가 그친 뒤 다시 기온이 오르겠다. 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 대전 31도, 세종·홍성 30도 등 28~31도로 예상된다. 최고체감온도도 31도 안팎까지 올라 무덥겠다.
대전지방기상청 관계자는 "정체전선의 위치에 따라 강수 지역과 시점, 강도, 강수량이 달라질 가능성이 있다"며 "최신 기상정보와 기상레이더 영상을 수시로 확인해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com