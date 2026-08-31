서울올림픽파크텔, 인공지능(AI) 콘텐츠 제작 프로그램 운영...청소년 디지털 역량 기여

AI 핵심 요약beta
- 서울올림픽파크텔이 29일 청소년 AI 콘텐츠 제작 프로그램을 운영했다.
- 고등학생 30명이 AI 기초와 프로그래밍을 실습했다.
- 올림픽 정신과 레거시 주제로 창의·실무 역량을 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)에서 운영하는 서울올림픽파크텔(이하 파크텔)이 청소년을 위한 인공지능(AI) 콘텐츠 제작 프로그램을 통해 청소년 디지털 역량과 창의력 강화 기여에 나섰다.
파크텔에서 청소년의 데이터 분석 및 문제 해결 능력 함양을 위한 '인공지능(AI) 콘텐츠 제작 프로그램'이 지난 29일 고등학생 30명이 참여한 가운데 진행됐다.
이번 프로그램은 한국청소년활동진흥원이 인증한 '청소년 활동 인증 프로그램'으로서, 인공지능(AI) 기초 이론과 프로그래밍 실습을 통한 올림픽 정신과 레거시 주제의 프로젝트 진행이 주된 내용을 이루고 있다.
참여한 청소년들은 '상상 온(ON)! 스토리 공방', '인공지능(AI) 영상 제작소' 등의 프로그램을 통해 올림픽 가치와 스포츠 문화의 의미에 대해 알아보고, 인공지능(AI)으로 콘텐츠를 만들어 보는 의미 있는 시간을 가졌다.
파크텔 관계자는 "인공지능(AI), 디지털 시대에 발맞춰 청소년의 창의·실무 역량 강화를 위해 이번 프로그램을 기획했다."라며, "함께한 청소년들이 올림픽 레거시를 다음 세대와 연결하는 역할을 해주기를 기대한다."라고 전했다.
한편, 파크텔은 문화 소양, 레거시, 스포츠 등을 통해 건전한 청소년 육성을 위한 다양한 '청소년 활동 인증 프로그램'을 운영하고 있다.
iaspire@newspim.com