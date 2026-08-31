남양주시, 별내역 환승센터 9월 초 착공

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 31일 별내역 환승센터 공사를 9월 초 착공한다고 밝혔다.
- 환승센터는 별내선과 GTX-B를 연계해 환승 수요에 대응하도록 짓는다.
- 규모는 지하 1층~지상 5층으로 확대됐고 2028년 3월 완공한다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 별내택지지구 광역교통개선대책의 일환으로 추진되는 별내역 환승센터 공사를 오는 9월 초 착공한다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 한국토지주택공사(LH)가 별내역 일원에서 추진하는 환승센터 건립 사업을 통해 지하철 8호선 별내선과 향후 개통 예정인 수도권광역급행철도(GTX) B노선을 연계하고 증가하는 환승 수요에 대응한다는 방침이다.
시는 시민들의 환승 편의를 높이기 위해 시비 60억 원을 추가 투입해 당초 지상 3층 규모로 계획됐던 환승센터를 지하 1층~지상 5층, 연면적 8885㎡ 규모로 확대하기로 했다. 이에 따라 주차 공간은 기존 81면에서 128면으로 늘어나며 지상 5층에는 별내선 관리시설인 기술사무소도 함께 들어설 예정이다.
사업 규모 확대에 따라 총사업비도 종전 158억 원에서 308억 원으로 증가했다. 사업비는 시행자인 LH가 174억 원을 부담하고 남양주시가 부지 매입비를 포함해 93억 원, 구리시가 41억 원을 각각 분담한다. 공사는 오는 2028년 3월 완공을 목표로 추진된다.
최현덕 남양주시장은 "별내역 환승센터는 최근 예비타당성조사 대상 사업으로 선정된 별내역·진접선 연장사업과 GTX-B노선을 연계해 수도권 동북부를 대표하는 광역교통 거점이 될 것"이라며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 시민들이 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com