포천시, 9월 한 달간 카드형 포천사랑상품권 충전한도 확대

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 31일 9월 카드형 상품권 충전한도를 80만 원으로 늘렸다.
- 9월 1일부터 30일까지 충전액과 결제액의 10% 혜택을 준다.
- 지류형은 월 20만 원 한도를 유지하며 추석 소비 진작을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 9월 한 달간 포천사랑상품권 카드형 충전 한도를 기존 월 40만 원에서 80만 원까지로 확대 운영한다고 31일 밝혔다. 시행 기간은 9월 1일부터 30일까지이며 사업 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.
시에 따르면 이번 조치에 따라 카드형 포천사랑상품권을 충전하면 충전 금액의 10%를 추가로 지급받을 수 있고 결제 시 결제금액의 10%가 적립금으로 제공된다. 충전 한도 상향으로 소비자 혜택은 월 최대 8만 원에서 16만 원까지 두 배로 늘어난다는 설명이다.
지류형 포천사랑상품권은 기존과 동일하게 구매 금액의 10%를 선할인하는 방식으로 운영된다. 지류형의 월 구매 한도는 20만 원으로 변동 없이 유지된다.
포천시는 카드형 상품권 혜택 확대를 통해 추석 명절 기간 시민들의 포천사랑상품권 이용을 유도하고 지역 내 소비가 지역 상권으로 이어지는 선순환 구조를 강화하는 효과를 기대하고 있다.
시 관계자는 "추석 명절을 앞두고 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인과 골목상권에 활력을 더하기 위해 카드형 포천사랑상품권 충전 한도를 확대한다"며 "시민 여러분께서 포천사랑상품권을 적극 이용해 지역경제 활성화에 동참해 주시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com