골프존, 이정웅-이진경 '샤브20 GTOUR 슈퍼매치' 우승...완벽한 팀워크 과시

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 31일 이정웅·이진경 우승을 밝혔다.
- 이정웅·이진경이 29일 슈퍼매치 결승서 이겼다.
- 두 선수는 최종 10언더파로 6타 차 우승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존, 이정웅-이진경이 완벽한 팀워크를 과시하며 우승을 차지했다.
㈜골프존(대표이사 박강수)이 "지난 29일 골프존타워서울 미디어 스튜디오에서 진행한 스크린골프 남녀 팀매치 '샤브20 GTOUR 슈퍼매치' 결승전에서 이정웅&이진경 팀이 최종 우승을 차지했다"고 31일 밝혔다.
'샤브20 GTOUR 슈퍼매치'는 시뮬레이션 프로 골프 투어 GTOUR의 최대 이벤트 대회로 지난 2024년부터 매해 GTOUR, WGTOUR에서 활약하는 주요 선수들이 출전하며 골프 팬들에게 즐거움을 전하고 있다. 올해는 프리미엄 샤브샤브 브랜드 샤브20이 스폰서로 참여했으며 높은 관심에 힘입어 상반기에 이어 두 번째 대회를 진행하게 됐다. 대회 총상금은 3000만 원, 우승 상금은 1300만 원이다.
경기는 남녀 2인 1팀, 8강 토너먼트로 방식으로 총 7번의 대진을 치렀다. GTOUR 정규 대회와 동일한 환경에서 18홀 스트로크 플레이로 12개 홀은 한 개의 볼을 팀 구성원이 번갈아 플레이하는 포섬 플레이, 6개 홀은 개인 플레이로 진행됐다. 평소 보지 못하는 색다른 경기 방식으로 팀 별로 다른 코스 공략과 남녀 선수들의 케미스트리까지 엿볼 수 있었다.
앞서 지난 8월 20일, 28일에 총 네 번의 8강전을 진행했고, 지난 29일 두 번의 4강전을 거쳐 이정웅&이진경 팀과 김홍택&윤규미 팀이 같은 날 결승전에 나섰다. 결승전 코스는 골프존 코스·그린 난도 4의 '해비치 서울'로 홀마다 고저차가 뚜렷하고 페어웨이의 굴곡이 다양해 티샷 공략은 물론 핀위치에 따른 그린 난도 차이로 인한 영리한 코스 매니지먼트가 요구돼 결승전 양팀이 보여준 전략적인 플레이가 관전포인트였다.
정확한 샷과 정교한 퍼팅으로 완벽한 호흡을 보여준 이정웅&이진경 팀과 파워풀한 장타력과 정교함으로 좋은 팀워크를 보여준 김홍택&윤규미 팀은 결승전에서도 한 치 양보 없는 각축전을 보여줬다. 1번홀 버디로 기분좋게 시작한 김홍택&윤규미 팀은 7번홀까지 5개의 버디로 타수차를 벌이며 경기 흐름 먼저 잡아냈다. 선두 팀 추격에 나선 이정웅&이진경 팀은 7번홀에서 이진경이 만든 완벽한 버디 기회를 이정웅이 성공시키며 역공했고 8번홀 이진경의 까다로운 버디 사냥을 시작으로 9번홀 이정웅의 추가 버디까지 연속 세 개홀 타수를 줄이며 한 타차로 전반홀을 마쳤다.
후반 홀에서는, 이정웅&이진경 팀이 먼저 타수를 줄이기 시작했고 12번홀에서 이정웅이 경사가 있는 어려운 버디를 성공시키며 역전했다. 이정웅&이진경 팀은 기세를 몰아 후반 홀에서도 6개의 버디를 추가했고 최종 합계 10언더파로, 김홍택&윤규미 팀과 6타 차로 우승 영광을 안았다. 4강부터 또 다른 케미스트리를 보여준 김홍택&윤규미 팀은 결승전 전반 우승에 한 발짝 더 다가섰으나 후반홀에서 연속 파로 이어진 홀과 마지막 16~18번 포섬으로 진행된 홀에서 보기 실수에 발이 묶여 아쉽게 2위로 경기를 마무리했다.
우승팀 이진경은 "사전 인터뷰에서 포부 있게 우승을 하겠다고 말했는데 이뤄져서 기쁘고 팀을 이룬 이정웅 프로님께서 긴장을 풀 수 있도록 도와주셔서 덕분에 좋은 결과를 얻은 것 같다, 함께 경기를 한 김홍택, 윤규미 프로님께도 감사드린다"라고 소감을 전했다. 이어 함께 우승을 이룬 이정웅은 "전적으로 저를 믿고 함께 플레이해준 이진경 프로님과의 좋은 팀워크를 바탕으로 뜻깊은 우승을 할 수 있어 기쁘다, 항상 많은 응원과 지원을 해주시는 관계자분들과 팬분들께 감사드린다"라고 말했다.
iaspire@newspim.com