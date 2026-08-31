황인호 대전 동구청장 "정보유출 '드림캠퍼스' 운영 방식 재검토"

AI 핵심 요약beta
- 황인호 대전 동구청장이 31일 글로벌 드림캠퍼스 유출사고 대책을 밝혔다.
- 학생 420명과 학부모 217명 등 637명 개인정보가 유출됐다.
- 동구는 피해자 보호와 2차 피해 예방, 운영방식 재검토에 나선다.
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"정상제이엘에스 계약 정리 등 운영 주체 재정립 필요"
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 황인호 대전 동구청장이 글로벌 드림캠퍼스 개인정보 유출 사고와 관련해 피해자 보호와 2차 피해 예방을 최우선으로 두고 운영 방식 재검토 등 후속 조치에 나서겠다고 밝혔다.
황인호 구청장은 31일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 "이번 사고로 학생과 학부모 여러분께 큰 불안과 심려를 끼쳐드린 데 대해 엄중한 책임감을 느낀다"며 "사고의 정확한 원인과 경위를 철저히 확인하고 2차 피해 예방과 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
그는 이어 "이번 사고로 학생 420명과 학부모 217명 등 모두 637명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다"며 "유출 정보에는 이름, 생년월일, 성별, 전화번호, 이메일, 주소를 비롯해 학교·학년, 아이디·비밀번호 등이 포함된 것으로 파악됐다"고 설명했다.
황 구청장은 관계기관의 조사와 수사가 진행 중인 만큼 정확한 사고 원인과 경위를 확인하고 수탁기관의 대응 상황도 면밀히 점검하겠다고 강조했다. 또한 관계기관과 협력해 2차 피해 예방과 피해자 지원에 총력을 기울일 방침이다.
이번 사고를 계기로 개인정보 보호체계와 수탁기관 관리·감독뿐 아니라 글로벌 드림캠퍼스의 운영 방식 전반도 재검토할 계획이다.
특히 민간 위탁 방식으로 운영 중인 글로벌 드림캠퍼스를 교육청 등 교육 전문기관이 맡는 방안도 추진할 방침이다.
황 구청장은 "교육시설과 프로그램은 교육청을 비롯한 교육전문기관이 중심적인 역할을 담당하고 지자체는 이를 지원·협력하는 방향으로 역할을 재정립할 필요가 있다"고 설명했다.
현재 수탁기관인 ㈜정상제이엘에스와의 계약을 우선 정리한 뒤 대전시교육청에 글로벌 드림캠퍼스 운영을 위탁하는 방안을 검토한다는 구상이다.
황 구청장은 "결자해지 차원에서 동구청이 정상제이엘에스와의 관계를 잘 정리하는 것이 선결 문제"라며 "계약 관계가 정리되면 교육청에 우선 위탁하는 방향으로 전환할 용의가 있다"고 말했다.
계약 해지 여부는 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원 등의 조사 결과와 법률 검토 등을 거쳐 결정할 방침이다. 동구는 위탁계약에 개인정보보호법에 따른 안전조치 이행 의무가 포함된 만큼 관련 의무 위반 여부도 확인할 예정이다.
동구 관계자는 "개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원 조사가 진행 중인 만큼 조사 결과가 나와야 구체적인 판단이 가능하다"며 "감사 결과 중대한 문제가 확인될 경우 계약 해지 사유에 해당하는지도 법률적으로 검토할 계획"이라고 밝혔다.
황 구청장은 과거 동구 국제화센터가 민간위탁 방식으로 운영됐다가 문을 닫은 사례도 언급했다. 당시에도 민간위탁 운영 과정에서 여러 문제가 발생했던 만큼 교육시설 운영은 교육 전문기관이 담당하는 것이 바람직하다는 것이다.
황 구청장은 "이번 사고를 계기로 개인정보 보호체계와 수탁기관 관리·감독, 시설 운영방식 전반을 면밀히 살펴보겠다"며 "구민 여러분의 피해와 불안을 최소화할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.
앞서 글로벌 드림캠퍼스에서는 지난 17일 오후 9시 38분부터 18일 오전 6시 33분 사이 수탁기관인 ㈜정상제이엘에스의 온라인 교육·서비스 시스템에 대한 무단 조회와 비정상적인 접근이 발생했다.
동구는 18일 오전 10시께 해당 사실을 인지한 뒤 접근 경로를 차단하고 보안 조치를 진행했다. 이후 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회에 신고하고 수사기관에 수사를 의뢰했다.
확인된 개인정보 유출 피해자는 학생 420명과 학부모 217명 등 모두 637명이다. 학생 피해자는 전체 등록 학생의 약 83%에 해당한다. 수탁기관은 지난 21일 홈페이지를 통해 개인정보 유출 사실을 공지하고 피해자에 대한 개별 통지를 마쳤다.
vincent977@newspim.com