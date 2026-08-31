世宗市加强同中国陕西和贵州合作 推动企业出海及数字产业交流

纽斯频通讯社世宗8月31日电 韩国世宗市政府表示，将加强与中国陕西省、贵州省在企业投资、产业合作、大数据与智慧城市、青年及文化艺术交流等领域的务实合作。

世宗市经济副市长朴晟秀25日至28日访问中国陕西省和贵州省，会见当地政府、机构及企业负责人，就经济、产业和文化等领域合作方案进行交流。【图片=世宗市提供】

世宗市经济副市长朴晟秀25日至28日访问中国陕西省和贵州省，会见当地政府、机构及企业负责人，就经济、产业和文化等领域合作方案进行交流。

世宗市政府表示，此访旨在将双方持续10余年的友好交流进一步转化为企业投资、未来产业、文化艺术等领域的具体合作项目。

朴晟秀首先走访韩国驻西安总领事馆，就中国西部地区经济和产业发展情况进行交流，并就推动世宗市企业进入中国市场、扩大投资及经贸交流等进行协商。随后，他访问陕西省，会见陕西省副省长李九红，就扩大双方在经济、青年和文化等领域的交流交换意见。

陕西省是世宗市首个海外友好合作城市，双方已保持11年交流。此次商定，将围绕世宗市企业进入中国市场、吸引投资以及青年、文化和展览交流等领域制定合作项目。

朴晟秀表示，陕西兼具先进产业和丰富历史文化资源，世宗市将围绕企业海外市场拓展、青年交流、博物馆及文化展览等领域，进一步挖掘双方优势，扩大合作。

访问陕西历史博物馆期间，双方还就将陕西省文物在世宗市举办展览的具体方案进行协商。朴晟秀还访问韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）西安贸易馆，了解陕西省投资环境和产业发展情况，并探讨支持世宗市企业开拓中国市场的方案。

在贵州省访问期间，世宗市重点考察数字和产业领域合作。朴晟秀与贵州省商务厅、保税区及当地企业负责人举行经济座谈会，介绍世宗市产业发展战略和企业支持政策，就双方经贸合作进行交流。

在现代汽车大数据中心，朴晟秀介绍世宗市智慧城市发展构想，并就利用大数据推动城市创新以及未来汽车产业领域合作的可能性交换意见。

在与贵州省政府有关人士会谈时，世宗市介绍了行政首都世宗的定位和发展构想，以及以"三大集群"和"五大战略产业"为重点建设经济自立城市的规划，并就扩大数字产业和未来产业领域交流进行探讨。

应贵州省邀请，朴晟秀一行还参加"2026中国国际大数据产业博览会"，了解人工智能、数据及数字产业领域的最新技术和运营案例。

文化艺术交流方面，朴晟秀会见贵州省演艺团体，就扩大双方演出及文化艺术交流进行协商。双方商定，邀请贵州省演出团参加今年10月举行的"世宗韩文节"。

朴晟秀表示，此次访问为进一步将世宗市与陕西省、贵州省10余年来积累的友好与互信拓展至经济、产业和文化领域务实合作奠定了基础。世宗市将与中方有关方面保持密切沟通，推动此次讨论的合作项目取得具体成果。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社