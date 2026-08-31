국립의대 순천대 행, 목포대 좌절…"36년 절규 무산" 목포 정치권 사과

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 30일 순천대를 국립의대 후보로 선정했다.
- 순천대는 89.15점으로 목포대 87.85점을 1.3점 차로 앞섰다.
- 목포·서남권은 반발했고 순천·동부권은 환영했다.
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목포 정치권 "책임 통감…서남권 의료대책 촉구"
김산 무안군수 "거점병원·인센티브 조속 마련"
[무안·광주·목포·순천=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 30일 국립의과대학 신설 후보대학으로 순천대를 최종 선정하면서 36년 동안 의대 유치를 염원해 온 목포·서남권 지역에는 깊은 실망감이, 순천·동부권에는 환호가 교차했다.
민형배 특별시장은 이날 기자회견에서 "전국 의료전문가 8명으로 구성된 심사 결과 순천대 89.15점, 목포대 87.85점으로 순천대를 교육부에 추천한다"고 밝혔다.
심사는 ▲의대 신설 추진 체계 ▲교육시설 확보 계획 ▲교육병원 확보 계획 ▲의대 교원 확보 계획 ▲의대 및 교육병원의 역할과 책임 등 5개 항목으로 진행됐다.
특히 의대 교원 확보 분야에서 순천대가 높은 평가를 받아 1.3점 차로 앞서면서 최종 후보로 결정됐다. 특별시는 이에 따라 100명 규모의 국립의대 추진 계획서를 교육부에 제출하고 최종 승인 절차를 앞두고 있다.
목포지역 정치권은 즉각 공동입장문을 내고 "36년의 절규가 무산된 것에 대해 목포시민과 서남권 주민께 머리 숙여 사과드린다"고 밝혔다.
김원이 국회의원, 강성휘 목포시장, 목포시의회 및 특별시의회 목포지역 의원들은 "서남권은 전국 유인도서의 41%를 차지하고, 3시간 이내 상급종합병원을 이용하지 못해 사망할 확률이 20.7%에 달하는 의료취약지역"이라며 정부와 특별시에 국가적 책무 이행을 요구했다.
무안군도 31일 입장문을 내고 "국립목포대 의대 후보 탈락에 실망감을 넘어 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.
김산 무안군수는 "서남권은 분만·응급의료 취약지역으로, 도서 지역 집중으로 응급환자 이송과 의료 서비스 이용이 제한되어 치료 가능 사망률이 타 지역보다 높다"며 "순천대 선정이 서남권 의료공백 해소를 의미하지는 않는다"고 지적했다.
무안군은 정부와 특별시에 "대학병원급 중증 진료 역량을 갖춘 지역 거점병원과 필수·공공의료, 의료교육·연구 등 공공의료 기반을 획기적으로 확충할 구체적 지원계획과 행·재정적 인센티브를 조속히 마련해달라"고 요구했다.
반면 순천시와 손훈모 시장은 "84만 전남 동부권 주민들의 간절한 염원이 이루어낸 위대한 결과"라며 환영했다.
손훈모 순천시장은 SNS를 통해 "이번 의대 유치는 단순히 대학 하나의 경사를 넘어, 우리 아이들과 가족의 생명권과 건강권을 지켜낼 단단한 의료 안전망이 될 것"이라고 밝혔다.
손 시장은 "순천시는 대학병원 건립과 중증·응급, 소아, 중증외상 등 필수의료 인프라 구축이 차질 없이 진행되도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 "목포대와 서부권 주민 여러분의 깊은 노고에도 진심어린 위로를 전한다"고 덧붙였다.
지역사회 반응도 엇갈렸다. 순천·동부권 주민들은 "36년 숙원이 풀렸다"며 환호하는 반면, 목포·서남권 주민들은 "의료취약지역 현실이 외면당했다"는 실망감과 분노를 표했다.
한 목포 시민은 "3시간 이내 상급병원을 이용하지 못해 사망할 확률이 20.7%인 지역이 왜 외면받아야 하는지 이해할 수 없다"고 토로했다.
민형배 특별시장은 "후보 대학 추천으로 모든 절차가 끝난 것이 아니다. 최종 결정까지 남은 절차를 잘 넘어설 수 있도록 양 대학과 지역 정치권, 시민 여러분이 공동의 목표를 향해 힘을 모아달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com