조국혁신당, 이해민 입각에도 "민주당은 경쟁·연대 대상"...일방 합당 경계

AI 핵심 요약beta
- 신장식 조국혁신당 대표가 31일 연대 기조를 밝혔다.
- 민생 협력과 개혁 경쟁은 하되 민주당과는 구분했다.
- 김민석 대표는 합당 여부를 예단 말고 절차를 따르자 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김민석 "합당 여부는 당원 의사 확인해 민주적으로 결정"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이해민 조국혁신당 의원이 청와대 인공지능(AI)미래기획수석비서관으로 발탁된 가운데, 조국혁신당이 더불어민주당으로의 일방 합당이나 통합 구도에 대해 선을 그으며 '원칙적 연대와 개혁 경쟁'이라는 기조를 재확인했다.
신장식 조국혁신당 대표는 31일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "대한민국과 국민주권주의 정부 성공을 위해 민생은 협력하고 개혁은 경쟁하며 민주주의를 지키는 데 강철같이 연대하겠다는 것이 기본 원칙"이라며 "정부 협력과 민주당과의 관계는 엄연히 구분된다"고 밝혔다.
신 대표는 "민주당은 조국혁신당의 개혁 경쟁 상대이자 민주주의 수호를 위한 연대의 대상"이라며 "이번 입각에도 불구하고 국정 협력과 민주당과의 개혁 경쟁·연대라는 기본 틀에는 변함이 없다"고 강조했다.
이날 김민석 더불어민주당 대표 역시 최고위원회의에서 조국혁신당과의 관계 설정에 대한 신중한 태도를 당부했다.
김 대표는 "사회민주당, 진보당, 기본소득당 등 진보 개혁 연대 정당들과 정치 제도 논의를 함께 해나가겠다는 입장을 밝혀왔고, 이번 개각을 계기로 훨씬 속도를 내겠다"면서도 "조국혁신당과도 큰 틀에서의 연대는 무조건이라는 입장이지만, 방식이 합당이 될지 아니면 다른 형식이 될지는 아직 아무도 모른다"고 말했다.
이어 "연대가 될지 합당이 될지 최종 결과는 미지의 영역이므로 당내 누구도 현재 예단하기 어렵다"며 "민주적 절차를 거쳐 양당 당원들의 압도적 의사를 확인하며 처리해 나갈 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "저를 포함한 지도부나 의원 모두 가급적 개인의 의견 표현을 삼가고 담당 기구에 맡겨주는 것이 좋다"며 "당원들께서도 감정적인 부분을 자극하기보다 합리적인 토론을 이어가 주시길 바란다"고 당부했다.
allpass@newspim.com