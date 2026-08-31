전북교육청, 수석교사 수업 노하우 공유…중등 수업혁신 확산

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 31일 중등 수석교사 수업 나눔을 열었다.
- 수석교사 26명이 수업 사례와 전문성을 공유했다.
- 전북교육청은 코칭·워크숍으로 수업 혁신을 잇는다.
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깊이 있는 학습·AI 융합·역량 중심 수업 등 3개 유형별 현장사례 공유
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 중등 수석교사들이 현장에서 실천한 수업 사례와 전문성을 공유하며 교실 수업의 질을 높이는 데 힘을 쏟는다고 31일 밝혔다.
전북교육청은 지난 29일에 이어 오는 9월 5일 전주대학교 스타센터에서 '중등 수석교사 수업 나눔 콘서트'를 운영한다. '수석교사의 수업 서랍을 열다'를 주제로 마련된 이번 행사는 수석교사들의 수업 경험과 방법을 동료 교원들과 나누는 자리다.
1차 수업 나눔에는 수석교사 12명이 참여해 140명의 교원과 수업 사례를 공유했다. 9월 5일 열리는 2차 행사에는 수석교사 14명이 참여해 교과별 수업 실천 사례를 선보인다.
수업 나눔은 ▲교육과정과 평가를 연계한 깊이 있는 수업 ▲에듀테크와 AI를 활용한 창의·융합 수업 ▲포용성과 창의성을 키우는 역량 중심 수업 등 3개 유형으로 진행된다.
개념 기반 탐구학습, 질문 중심 수업, 인공지능(AI) 코치와 노트북LM 활용, 프로젝트 수업, 문해력 향상, 과정 중심 평가 등 교과별 현장에서 활용한 다양한 수업 방법도 소개된다.
전북교육청은 수업 나눔에 이어 10~11월 찾아가는 수업 설계 코칭을 운영하고, 10월에는 수석교사와 성장인증제 교사가 참여하는 중등 수업혁신 소통 워크숍을 마련해 교원의 수업 역량을 지속적으로 강화할 계획이다.
천호성 교육감은 "학교 현장에서 수업을 연구하고 그 결과를 공유하는 것은 매우 중요하다"며 "수석교사들이 쌓아온 경험과 전문성이 동료 교사들의 수업 연구와 실천으로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com