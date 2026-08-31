李在明施政好评率跌破40% 差评率升至58.7%

纽斯频通讯社首尔8月31日电 韩国民调机构Realmeter 31日公布的调查结果显示，韩国总统李在明施政好评率为38.9%，较前一周下降1.3个百分点，连续第7周下滑，并首次降至30%区间。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

调查显示，李在明施政差评率为58.7%，较前一周上升1.8个百分点。正面评价与负面评价相差19.8个百分点，超出调查误差范围；另有2.5%的受访者表示"不知道"。

此次李在明施政评价调查为8月第四周周度调查，由能源经济新闻社委托，于8月24日至28日进行，采用100%无线随机抽取临时号码的自动应答（ARS）方式。调查抽样误差为95%置信水平下±2.0个百分点。

从年龄层看，50岁年龄段受访者对李在明施政的好评率下降7.5个百分点，40岁年龄段下降3.1个百分点，60岁年龄段下降1.9个百分点，70岁及以上下降1.6个百分点；30岁年龄段则上升8.8个百分点。

分析认为，近期房价、租赁及月租等房地产问题导致民众相关情绪恶化，同时叠加围绕拒绝任命大法院法官候选人的违宪争议、济州岛失踪事件引发的警方信任危机导致李在明支持率持续下降。

政党支持率调查显示，执政党共同民主党支持率为43.1%，最大在野党国民力量党为37.7%，分别较前一周上升1.2个百分点和0.1个百分点。两党支持率相差5.4个百分点，处于调查误差范围内。

此外，祖国革新党支持率为4.4%，改革新党为2.6%，进步党为1.4%，无党派人士占9.0%。该项调查于8月27日至28日进行，抽样误差为95%置信水平下±3.1个百分点。调查具体内容可参考韩国中央选举舆论调查审议委员会网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社