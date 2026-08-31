파파존스, 삼양식품 협업 '불닭 까르보 치킨 피자' 출시…최대 1만원 할인

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 한국파파존스는 삼양식품과 협업한 신메뉴 '불닭 까르보 치킨 피자' 출시를 기념해 할인 및 경품 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.
'불닭 까르보 치킨 피자'는 삼양식품의 불닭소스를 활용한 신메뉴다. 불닭소스까르보를 베이스로 치킨 스트립과 그릴드 치킨을 토핑으로 올렸다.
파파존스는 오는 10월 4일까지 불닭 까르보 치킨 피자 구매 고객을 대상으로 최대 1만원 할인과 불닭소스 스틱 1개를 제공한다.
할인 금액은 라지 사이즈 6000원, 패밀리 사이즈 7000원, 파티 사이즈 1만원이다. 프로모션은 파파존스 온라인 채널과 콜센터, 매장 전화 및 방문 주문을 통해 이용할 수 있다.
행사 기간 신메뉴 누적 구매 수량이 가장 많은 상위 5명에게 페포 인형·키링·양면담요 파우치로 구성된 '페포 굿즈 풀세트'를 증정한다. 신메뉴를 2회 이상 구매한 고객 중 30명을 추첨해 페포 키링과 수면 안대 헤어밴드, 파파존스 라지 사이즈 무료 시식권 등도 제공한다.
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