무안군 "목포대 국립의대 후보 탈락 유감…서남권 의료공백 해소책 마련해야"

AI 핵심 요약beta
- 무안군은 31일 국립목포대 탈락에 유감을 표했다.
- 정부에 서남권 완결형 의료체계 구축을 촉구했다.
- 지역 거점병원·공공의료 확충 지원도 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"대학병원급 거점병원 등 공공의료 기반 획기적 확충해야"
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군은 31일 국립목포대가 국립의대·대학병원 신설 후보대학 선정에서 탈락한 데 대해 깊은 유감을 표하며 정부와 전남광주통합특별시에 서남권 지역 완결형 의료체계 조속 구축을 촉구했다.
무안군은 이날 입장문을 내고 "국립목포대가 국립의대·의과대학 신설 후보대학으로 선정되지 못한 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.
무안군은 "지역 간 의료 불균형 해소와 주민 생명·건강 보호를 위해 지난 36년 동안 국립의과대학 설립을 간절히 염원해 왔다"며 이번 탈락으로 서남권 주민들의 상실감과 허탈감이 크다고 설명했다.
무안군은 서남권이 분만 및 응급의료 취약지역으로 분류되고 의료취약계층 비율이 높으며 도서 지역이 집중돼 응급 환자 이송과 의료 서비스 이용에 제약을 받는 점을 강조했다.
특히 "국립순천대에 의과대학과 대학병원이 설립되더라도 서남권의 의료 공백이 해소되는 것은 아니다"라며 상급종합병원 설립 타당성이 정부 조사와 연구용역을 통해 이미 객관적으로 확인됐다고 지적했다.
무안군은 정부와 전남광주통합특별시에 ▲대학병원급 중증 진료 역량을 갖춘 지역 거점병원 ▲필수·공공의료 ▲의료교육·연구 등 공공의료 기반을 획기적으로 확충할 구체적 지원계획과 행·재정적 인센티브를 조속히 마련해 줄 것을 요구했다.
김산 군수는 "서남권 주민이 필요한 순간에 필요한 의료 서비스를 지역 안에서 받을 수 있도록 지역 완결형 의료체계를 빠른 시일 내 구축해 달라"고 촉구했다.
무안군은 앞으로도 서남권 주민 누구도 의료 서비스에서 소외되지 않도록 관계 기관과 지속적으로 협력해 나갈 계획이다.
ej7648@newspim.com