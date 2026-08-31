서울시, 해외직구 어린이 제품 20개 안전성 검사…7개서 유해 물질 검출

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일 14세 이상 표시 제품 20개를 검사했다
- 7개 제품에서 유해물질과 물리적 안전상 주의가 확인됐다
- 서울시는 판매중단 요청과 함께 추가 안전검사를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
초등학교 가정통신문·창신동 완구 거리 홍보…"연령·KC마크 확인"
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 해외 온라인 플랫폼과 국내 문구점 등에서 판매되는 '14세 이상' 표시 제품 20개를 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과 7개 제품에서 유해물질 또는 물리적 안전상 주의사항이 확인됐다고 31일 밝혔다.
검사 대상은 알리익스프레스·테무 등 해외 온라인 플랫폼과 국내 문구점에서 판매되는 말랑이·왁뿌볼·키링·스티커 등이다. 이들 제품은 사용연령이 14세 이상으로 표시돼 KC인증 의무가 없지만, 서울시는 실제 어린이의 사용 가능성이 높다고 보고 8세 이상 어린이제품에 적용되는 시험항목과 기준값을 참고해 비교시험을 진행했다.
검사 결과 촉감형 제품 5개, 스티커 1개, 키캡 키링 1개 등 총 7개 제품에서 안전상 주의가 필요한 것으로 나타났다.
말랑이와 왁뿌볼 등 촉감형 제품에서는 3개 제품의 표면이나 장식 등에서 프탈레이트계 가소제가 어린이제품 기준값과 비교해 최대 164.2배 수준으로 검출됐다. 일부 포장재에서는 프탈레이트계 가소제가 기준값의 142.7배, 카드뮴이 1.5배 수준으로 확인됐다.
제품을 입에 넣는 상황 등을 가정한 용출시험에서는 2개 제품에서 폼알데하이드와 메탄올, 붕소가 어린이제품 기준값을 초과했다. 폼알데하이드는 기준값의 2.3배, 메탄올은 1.3배, 붕소는 최대 1.2배 수준이었다.
겉면의 왁스를 깨뜨려 내부 점토를 만지는 '왁뿌볼'에 대해서는 방부제 검사도 실시했다. 그 결과 1개 제품에서 3세 미만 어린이제품에 사용이 금지된 CMIT와 MIT가 각각 2.5mg/kg, 0.8mg/kg 검출됐다.
스티커 1개 제품의 뒷면 투명 접착부에서는 프탈레이트계 가소제가 어린이제품 기준값의 176배, 카드뮴이 5배 수준으로 확인됐다. 키캡 키링 1개 제품은 인장시험 과정에서 작은 전지가 분리돼 어린이가 삼킬 우려가 있는 것으로 나타났다.
다만 이번 검사는 해당 제품을 어린이제품으로 판정하거나 '어린이제품 안전 특별법'에 따른 적합·부적합 여부를 판단하기 위한 것은 아니다. 서울시는 어린이가 사용할 가능성을 고려해 어린이제품 기준과 비교하는 방식으로 안전성을 확인했다고 설명했다.
서울시는 해외 온라인 플랫폼에서 구매한 제품 가운데 어린이제품 안전기준과 비교해 기준값을 초과한 제품에 대해 해당 플랫폼에 판매 중단을 요청했다. 서울시내 초등학교에는 가정통신문을 배포하고 종로구 창신동 완구거리 등에도 안내물과 현수막을 게시할 예정이다.
서울시는 만 13세 이하 어린이가 사용할 제품을 구매할 경우 사용연령을 확인하고, 어린이용 완구는 KC마크와 주의사항 등 안전 표시를 확인해 달라고 당부했다.
서울시는 오는 9월 해외 온라인 플랫폼에서 판매되는 어린이용 학용품과 책가방 등에 대해서도 안전성 검사를 실시할 예정이다.
blue99@newspim.com