세이프웨어, '안전·ICT 전시회' 참가..."스마트 에어백 공개"

AI 핵심 요약beta
- 세이프웨어가 31일 9월 안전·ICT 전시회 참가를 밝혔다.
- 산업용 추락보호 에어백과 고령자 낙상보호 제품을 선보인다.
- 산업안전부터 시니어 케어까지 협력 확대를 노린다.
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오는 9월 부산·서울 3개 전시회 잇따라 참가
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 휴먼 세이프티 솔루션 기업 세이프웨어가 오는 9월 국내 주요 안전·정보통신기술(ICT) 전시회에 잇따라 참가해 산업용 추락보호와 고령자 낙상보호용 스마트 에어백 제품을 선보인다.
31일 세이프웨어는 오는 9월 2~4일 부산 벡스코에서 열리는 '2026 대한민국 안전산업박람회'를 시작으로 9~11일 글로벌 미래선도기술 전시회 '2026 K-ICT WEEK in BUSAN', 16~18일 서울 코엑스마곡에서 열리는 청소·위생 산업 전시회 'ISSA SHOW ASIA 2026'에 참가한다고 밝혔다.
대한민국 안전산업박람회에서는 산업용 스마트 추락보호 에어백 'C3.5'와 'C-Light', 하네스 일체형 'C-Pro'를 공개한다. 제품은 착용자의 추락 상황을 감지하면 센서와 에어백 전개 기술을 통해 보호 장치를 작동하는 방식이다. C-Pro는 상용화를 앞둔 제품으로 사전 신청 고객을 대상으로 상담과 구매 예약도 진행할 예정이다.
K-ICT WEEK in BUSAN에서는 인공지능(AI) 기반 에이지테크 안전 솔루션인 스마트 낙상보호 에어백 '레디(REDY)'를 선보인다. 레디는 착용자의 움직임을 분석해 낙상 상황을 감지하면 에어백을 전개하는 벨트형 보호 장비다.
ISSA SHOW ASIA 2026에서는 청소와 시설관리, 설비점검, 유지보수, 물류 등 작업 현장에서 활용할 수 있는 착용형 스마트 에어백 솔루션을 소개할 계획이다.
세이프웨어는 이번 전시회를 통해 산업 안전부터 시니어 케어까지 스마트 안전 제품 적용 범위를 확대하고 관련 기업·기관과 협력 기회를 발굴한다는 방침이다.
회사는 산업 현장용 스마트 추락보호 에어백 'C3', 레저·모터스포츠용 '에어백 베스트 M시리즈', 고령자 낙상보호용 '레디' 등 웨어러블 안전 장비를 개발·제조하고 있다.
심광수 세이프웨어 그로스팀 팀장은 "AI 기술과 정교하게 발전한 알고리즘을 통해 이제 안전은 사고 발생 이후의 대응을 넘어, 사고를 직접 보호하고 위험을 예측하는 시대로 나아가고 있다"며 "세이프웨어는 퍼스널 안전(PPE) 분야에서 알고리즘과 하드웨어의 융합을 바탕으로 엔드포인트 안전의 새 시대를 이끄는 업계 리더가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com