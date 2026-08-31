신한투자, 퇴직연금 자동투자 서비스 '신한 SOL 로보 연금' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 31일 IRP 고객용 AI 투자서비스를 선보였다.
- 신한 SOL 로보 연금은 투자성향에 따라 ETF를 자동 운용했다.
- 자체 AI 퀀트 모델로 정기·추가 리밸런싱을 실시했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 31일 개인형퇴직연금(IRP) 고객을 대상으로 하는 인공지능(AI) 기반 퇴직연금 로보어드바이저 자동투자 서비스 '신한 SOL 로보 연금'을 선보인다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 신한 SOL 로보 연금은 고객이 투자성향을 선택하면 AI가 ETF 자산배분, 종목 선정, 리밸런싱 등을 자동으로 수행하는 퇴직연금 자산관리 서비스다. 고객은 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형 가운데 투자성향을 선택할 수 있다.
신한투자증권은 고객 자산운용을 위해 자체 개발한 AI 퀀트 모델을 적용했다. 해당 모델은 시장 데이터를 기반으로 주식, 채권, 대체자산 간 자산배분 비중과 편입 ETF를 결정하며, 주기적인 학습을 통해 시장 환경 변화를 반영하도록 설계됐다.
운용 대상은 국내 상장 ETF 중 IRP 계좌 편입이 가능한 상품이다. 서비스는 매월 정기 리밸런싱을 실시하며, 시장 변동성이 확대될 경우 추가 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 조정한다.
연금 개시 전 IRP 고객은 최소 100만원부터 서비스를 이용할 수 있다. 자동투자 한도는 최초 신청일 기준 계약연차에 따라 연 900만원씩 확대되며, 사용하지 않은 한도는 다음 연도로 이월할 수 있다.
박세현 신한투자증권 연금사업본부장은 "퇴직연금은 장기적인 자산관리와 위험관리가 중요한 만큼 고객이 보다 편리하게 전문적인 자산배분 서비스를 이용할 수 있도록 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 디지털 기반 연금 서비스를 지속 확대해 고객의 노후자산 관리를 지원해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com